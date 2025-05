EdF ‍: Mbappé prévient les Caennais, il vise le titre mondial

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a tout tenté pour sauver le SM Caen de la descente en National, y compris un discours motivateur devant les joueurs caennais, où il a confié ses grandes ambitions avec la France.

Le PSG meilleur sans Kylian Mbappé, c’est un vaste débat qui semblait difficile à trancher quand le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a quitté Paris l’été dernier. Mais depuis, le champion de France a marché sur la Ligue 1 et se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Tandis que dans le même temps, le Real Madrid a inhabituellement trébuché en quarts de finale de Coupe d’Europe. Mauvaise saison pour Mbappé, malgré des statistiques personnelles correctes. En plus de cela, il a vécu un échec personnel avec la descente du SM Caen en National, alors que la formation normande était plutôt habituée à jouer la première moitié de tableau en Ligue 2. Au coeur de la crise, Kylian Mbappé était venu à Malherbe pour parler aux joueurs et tenter de les remotiver. Il avait pris en exemple sa situation personnelle, et notamment son énorme ambition de gagner encore la Coupe du monde avec l'équipe de France.

Doué et Dembélé, ça fait saliver Mbappé

« Il faut y croire. Il suffit de gagner ce week-end face à Pau pour se relancer. J’y crois à fond, il n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas. Moi, si je me projette sur la prochaine Coupe du monde, je suis certain qu’on est capables de la gagner, avec des joueurs comme Dembélé et Doué », avait lancé Kylian Mbappé aux joueurs caennais dans des propos rapportés par Ouest-France. Une façon de voir les choses qui démontre aussi que l’attaquant tricolore est très attentif aux performances du Paris SG, et qu’il se lèche les babines d’avance de jouer chez les Bleus avec des coéquipiers comme Dembélé et Doué. Vue la forme des deux joueurs parisiens cela peut se comprendre. Présent au Parc des Princes ce mercredi soir, Didier Deschamps ne doit pas bouder son plaisir en voyant l’état de forme de sa ligne d’attaque, même si le potentiel offensif des Bleus était également prometteur lors de l’Euro 2024, et cela avait débouché sur une bouillie de football.