EdF : Mbappé ne fait plus grève, Uber Eats délivré

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France, Kylian Mbappé a mis fin à son boycott des sponsors des Bleus.

L’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France réclamait une révision de la convention des droits à l’image, il a obtenu gain de cause. Avant le match de la France contre l’Autriche, Noël Le Graët a dégainé un communiqué dans lequel il s’engage à réviser cette convention. Kylian Mbappé, soutenu par les cadres de l’Equipe de France, a obtenu ce qu’il voulait. Par conséquent, il s’est plié sans broncher aux activités commerciales des sponsors de l’Equipe de France en tournant plusieurs spots de publicité qui seront diffusées en marge des matchs des Bleus à la Coupe du monde sur TF1. Une excellente nouvelle pour Uber Eats, qui n'a pas voulu faire de Kylian Mbappé un indispensable du marketing mais qui avoue qu’il est crucial pour les sponsors des Bleus d’avoir les joueurs cadres lors de ses opérations marketings.

Uber Eats se félicite du retour de Mbappé

« La FFF nous avait dit: 'Mbappé sera présent sur votre shoot', et il était là. On ne met pas les joueurs au-dessus de l’institution. En tant que sponsor, on n’a pas de contrat individuel avec les joueurs, on ne se permet pas d’avoir des demandes individuelles. Oui, Kylian Mbappé est indispensable à l’équipe de France. Nous avons envie d’avoir des joueurs titulaires des Bleus, on a envie d’avoir des joueurs connus. On veut aussi avoir de la sérénité et être certain que cette campagne va durer dans le temps, même après le Mondial. Ce n’est pas Mbappé qui est indispensable. Ce sont les joueurs phares qui sont importants » a expliqué Arnaud Gouénard, Head Of Football Sponsorships à Uber Eats France. Une déclaration qui prouve tout de même l’importance de Kylian Mbappé pour les sponsors de l’Equipe de France. Ceux-ci ont été rassurés et comblés avec la participation de l’attaquant du PSG aux activités commerciales il y a quelques jours.