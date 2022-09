EdF : Mbappé gagne son combat et fait plier la FFF !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que tout indiquait que Kylian Mbappé ne participerait pas aux prochaines activités médiatiques de l'équipe de France pour des questions de droits à l'image, tout est finalement rentré dans l'ordre.

Par le biais d'un communiqué publié dans la soirée, la Fédération Française de Football a annoncé qu'un accord venait d'être trouvé entre Kylian Mbappé et l'équipe de France. Le champion du monde a donc eu gain de cause et participera bien aux prochaines activités médiatiques dans les prochaines heures avec les Bleus.

La Fédération précise notamment qu'elle s'engage à réviser dans les plus brefs délais la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection.

Le communiqué complet de l'équipe de France :