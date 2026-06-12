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EdF : Mbappé fait une demande forte, Deschamps refuse

Equipe de France12 juin , 9:00
parGuillaume Conte
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Walid Acherchour a lâché un scoop sur la tactique de l'équipe de France, assurant que Kylian Mbappé aimerait bien changer de poste pour qu'Ousmane Dembélé retrouve celui qui fait son bonheur au PSG.
A l’approche de la Coupe du monde, un débat prend place au sein de l’équipe de France. Ousmane Dembélé, Ballon d’Or et double champion d’Europe, est obligé de jouer à un poste qui n’est plus le sien, soit sur une aile, soit en numéro 10, et ainsi ne pas apporter tout son talent. Avec le PSG, l’ancien rennais a tout compris au poste de faux numéro 9 et dans l’idéal, l’aligner à ce poste rendrait la France encore plus forte. Mais Kylian Mbappé occupe cette place, sans forcément convaincre. Car le joueur du Real Madrid adore changer de zone, et n’est pas vraiment un joueur de surface.

Mbappé n'est pas contre changer de poste

Et si tout changeait lors de cette Coupe du monde, pour mettre la meilleure ligne d’attaque possible ? C’est non seulement ce qu’espère Walid Acherchour, mais le consultant dévoile même dans l’After de RMC que Kylian Mbappé serait favorable à évoluer à gauche, et laisser l’axe à Dembélé. C’est plutôt Didier Deschamps qui ne souhaite pas avoir ce schéma se présenter, malgré cette solution qui pourrait convenir à Dembélé et Mbappé.
« Je pense qu’il peut y avoir une prise de conscience de la part des deux joueurs. Je ne vois pas de complicité entre les deux joueurs. Dembélé et Mbappé, c’est comme Vinicius et Mbappé, pour moi ce sont deux joueurs qui ne sont pas compatibles. Après, peut-être qu’ils vont aller voir le sélectionneur, et Kylian va dire qu’il peut jouer à gauche et faire les efforts pour une Coupe du monde car il peut casser le jeu. Et laisser jouer Ousmane Dembélé à son meilleur poste, et avec Olise à droite on va casser la Coupe du monde. Je vous donne une info : Mbappé, il veut jouer à gauche. C’est Deschamps qui ne veut pas. Il ne serait pas contre de jouer à gauche, il a besoin d’être un joueur de déséquilibre », a assuré Walid Acherchour, persuadé que le sélectionneur national s’oppose pour le moment fermement à cette possibilité de voir la ligne d’attaque de la France être totalement bouleversée à l’approche du début de la Coupe du monde.

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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