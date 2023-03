EdF : Mbappé capitaine, sa première décision forte !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Très déçu de ne pas avoir été nommé capitaine de l'équipe de France, Antoine Griezmann se pose encore des questions sur son avenir en Bleu. Kylian Mbappé a pris sa première décision comme capitaine et s'en est expliqué avec lui.

Une nouvelle ère débute cette semaine en équipe de France. L’aventure en Coupe du monde est à conjuguer au passé, même si elle servira certainement de référence à Didier Deschamps sur plusieurs sujets pour l’avenir. L’équipe de France avait connu une certaine continuité entre 2018 et 2022, mais la rupture est désormais avérée avec le départ en retraite de nombreux cadres comme Lloris, Varane et Benzema notamment. Si Didier Deschamps reste le sélectionneur, le nouveau patron sur le terrain se nomme Kylian Mbappé. C’était déjà l’attaquant vedette des Bleus, celui qui a fait trembler les filets quatre fois en finale de Coupe du monde, et il est désormais le capitaine de cette sélection.

Mbappé apprend la déception de Griezmann

Une marque de confiance énorme de la part de son sélectionneur mais qui n’étonnera pas grand monde, tant le joueur du PSG a soif de responsabilités et n’hésite pas à les assumer et à afficher ses ambitions. Le seul qui a pu être étonné, ou du moins déçu, c’est Antoine Griezmann. Sa complicité avec Didier Deschamps n’est plus à prouver et il fait partie des titulaires immuables de cette équipe de France. Avec son expérience et le fait qu’il n’a plus que quelques années avec les Bleus devant lui, il se voyait bien apporter sa bonne humeur, sa touche technique et son côté combattif pour être un patron exemplaire sur le terrain. Cela n’a pas été le cas et Griezmann a eu du mal à le digérer, se posant même la question de continuer l’aventure avec la sélection tricolore.

Mais la déception n’a pas duré longtemps, et Kylian Mbappé a aussi oeuvré pour apaiser les débats. S’il a été perçu comme un « concurrent » du joueur de l’Atlético Madrid pour ce rôle de capitaine, le buteur français a absolument tenu à éclaircir les choses directement avec ce dernier dès sa nomination. L’Equipe raconte ainsi que les deux joueurs se sont entretenus à ce sujet pour dissiper les possibles malentendus, ce qui permet dans un premier temps d’éviter les rancoeurs et de se dire les choses. C’est tout simplement en apprenant mardi la frustration de son coéquipier, que Mbappé est allé le voir pour couper court à toute mauvaise pensée.

Griezmann n'a pas pris sa décision définitive

Et le joueur du PSG a aussi fait comprendre à son compatriote qu’il comptait bien s’appuyer sur lui, comme sur Olivier Giroud, pour mener les troupes dans les mois à venir. Une volonté de partager les pouvoirs et les responsabilités, tant un capitaine a aussi besoin de relais dans un vestiaire. Une façon de faire comprendre, pour Mbappé, qu’il ne comptait pas faire de la sélection française une équipe uniquement tournée vers lui. Un discours d’ouverture donc, mais dont on ne connait pas encore la portée. Antoine Griezmann a affiché son plus beau sourire lors des entrainements, mais selon L’Equipe, il réfléchirait toujours à la suite à donner à sa carrière internationale, même si la tendance est de continuer avec le groupe renouvelé de Didier Deschamps. En tout cas, Kylian Mbappé a la volonté de fédérer et de mettre tout le monde dans le même bateau, et sur le terrain, il a aussi besoin d'un Antoine Griezmann en grande forme comme il l'est ces derniers mois.