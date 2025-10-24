ICONSPORT_273976_0081

EdF : Mateta ne fait plus rire et vise le Mondial 2026

Equipe de France24 oct. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Jean-Philippe Mateta clame son ambition de disputer la prochaine Coupe du monde. L'attaquant de Crystal Palace a marqué des points lors de sa première cape face à l'Islande. 
Surprise de la dernière liste des Bleus, Jean-Philippe Mateta a démontré pourquoi il était l’une des révélations de la Premier League sur les derniers mois. Malgré son âgé avancé pour un bizuth, l’attaquant tricolore a pesé sur la défense islandaise, a été efficace dans la surface et a marqué clairement des points. Certes, la hiérarchie est bien établie et il manquait toute une ligne d’attaque pour cette rencontre éliminatoires de la Coupe du monde 2026. 
Mais cela n’empêche pas l’ancien joueur de Châteauroux et de l’Olympique Lyonnais de rêver. Le buteur de Crystal Palace l’a clairement confié à l’heure où les matchs internationaux de novembre vont en dire plus sur l’importance qu’il peut avoir aux yeux de Didier Deschamps. 
« Je suis très fier de moi, évidemment. Je suis très heureux et je pense que je le mérite parce que j'ai travaillé très dur avec l'entraîneur et toute l'équipe. C'est un rêve qui est devenu réalité. Et j'espère être à nouveau sélectionné. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Et quand je parle de quelque chose, j'essaie de tout faire pour que cela se réalise. Mon rêve est d'aller à la Coupe du monde. Et je ferai tout pour y aller. Mais avant cela, je dois faire mon travail avec Crystal Palace, chaque jour, à chaque match », a promis Mateta en conférence de presse. 
L’attaquant tricolore avait fait le buzz après première sélection, signalant que ses coéquipiers de Crystal Palace rigolaient de lui quand il affichait ses ambitions de jouer un jour pour les Bleus. Il avait eu l’idée assez peu inspirée de citer Wilfried Zaha et ce dernier avait répondu assez vertement. Néanmoins, la réalité est bien là, et Mateta fait désormais des noms qui peuvent être cités pour la France pour le mois de novembre même si la Coupe du monde peut paraitre encore bien loin. 
0
Derniers commentaires

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

que du parigot sur cet article encore une fois. on se fait chier sur votre club de dob? trop de magouilles et plus de plaisir a tout gagner? vive le sport

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

et si tu allais sur tes articles de ton club ? ptin de troll

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

en parlant de mise a niveau, votre equipe de branquignoles devraient peut etre aller faire un stage ..

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

Enfin un moment de lucidité du joueur fautif de l'OM . Il reconnaît ses fautes et surtout sa simulation pour obtenir le penalty On attend maintenant de Zerbi pour reconnaître ses fautes et hangements qui ont massacré son équipe

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

Et toi, hein toi?? Qui est sans doute l'un des plus gros condescendants dans ce forum hein?? Tu te permets de faire des leçons de moral sur les gens mais t'es le premier a les traiter d'abruti mon con....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

