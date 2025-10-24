EdF : Mateta ne fait plus rire et vise le Mondial 2026

Jean-Philippe Mateta clame son ambition de disputer la prochaine Coupe du monde. L'attaquant de Crystal Palace a marqué des points lors de sa première cape face à l'Islande.

Surprise de la dernière liste des Bleus , Jean-Philippe Mateta a démontré pourquoi il était l’une des révélations de la Premier League sur les derniers mois. Malgré son âgé avancé pour un bizuth, l’attaquant tricolore a pesé sur la défense islandaise, a été efficace dans la surface et a marqué clairement des points. Certes, la hiérarchie est bien établie et il manquait toute une ligne d’attaque pour cette rencontre éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mais cela n’empêche pas l’ancien joueur de Châteauroux et de l’Olympique Lyonnais de rêver. Le buteur de Crystal Palace l’a clairement confié à l’heure où les matchs internationaux de novembre vont en dire plus sur l’importance qu’il peut avoir aux yeux de Didier Deschamps.

« Je suis très fier de moi, évidemment. Je suis très heureux et je pense que je le mérite parce que j'ai travaillé très dur avec l'entraîneur et toute l'équipe. C'est un rêve qui est devenu réalité. Et j'espère être à nouveau sélectionné. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Et quand je parle de quelque chose, j'essaie de tout faire pour que cela se réalise. Mon rêve est d'aller à la Coupe du monde. Et je ferai tout pour y aller. Mais avant cela, je dois faire mon travail avec Crystal Palace, chaque jour, à chaque match », a promis Mateta en conférence de presse.

L’attaquant tricolore avait fait le buzz après première sélection, signalant que ses coéquipiers de Crystal Palace rigolaient de lui quand il affichait ses ambitions de jouer un jour pour les Bleus. Il avait eu l’idée assez peu inspirée de citer Wilfried Zaha et ce dernier avait répondu assez vertement. Néanmoins, la réalité est bien là, et Mateta fait désormais des noms qui peuvent être cités pour la France pour le mois de novembre même si la Coupe du monde peut paraitre encore bien loin.