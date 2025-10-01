inter la tuile pour marcus thuram iconsport 257828 0012 391480

EdF : Marcus Thuram forfait avec les Bleus

Equipe de France01 oct. , 18:48
parCorentin Facy
0
Victime d’une élongation du biceps fémoral de la jambe gauche, Marcus Thuram sera forfait pour les matchs de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, les 10 et 13 octobre prochain. Le club milanais espère pouvoir récupérer son buteur juste après la trêve mais selon la presse italienne, son absence pourrait s’étendre pendant plusieurs semaines et attendre au minimum un mois.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone

psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220
PSG

Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu

l ol en plein reve le vestiaire se fait secouer tolisso 34 398229
OL

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

ICONSPORT_268698_0339
OL

OL : Un groupe sans surprise contre Salzbourg

Fil Info

19:40
PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone
19:30
Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu
19:20
TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL
19:13
OL : Un groupe sans surprise contre Salzbourg
19:00
Kylian Mbappé va tout casser, le monde est prévenu
18:34
L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !
18:30
Il fait bouillir le Barça, le PSG fonce sur ce défenseur
18:08
YL : Le Barça inflige une remontada au PSG
18:00
OL : Satriano, c'est enfin la bonne !

Derniers commentaires

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

On aura des commentaires anglais (ou teuton) alors.

« L’OM sera dangereux dans toutes les compétitions » : Pierre Ménès y croit

il va retourner sa veste dans pas longtemps

OL-Salzbourg : Des prix trop chers, un stade bien vide ?

Au virage sud l abonnements est 270 E L1 + coupe de France + 4 matchs de LDC

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

pas autant que de monde dans ton cerveau apparemment faudrait qu'on demande a reds69 combien vous êtes

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

la tuile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading