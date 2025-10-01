EdF : Marcus Thuram forfait avec les Bleus

Victime d’une élongation du biceps fémoral de la jambe gauche, Marcus Thuram sera forfait pour les matchs de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, les 10 et 13 octobre prochain. Le club milanais espère pouvoir récupérer son buteur juste après la trêve mais selon la presse italienne, son absence pourrait s’étendre pendant plusieurs semaines et attendre au minimum un mois.