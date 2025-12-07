PSG : Pierre Ménès applaudit Zaire-Emery et son jumeau

Le PSG n'est plus un EHPAD !
Le problème de Marseille c est toujours d août a novembre on grandes bouches et après il joue les soumis....Lens PSG...avant Montpellier Monaco Lille. Triste...pourtant un milliardaire américain......j espère pour eux au moins une cup...car 1989 c est long ....championnat 2010....incroyable.........après il y a le trophée des champions ca c est cadeau...
Si il avait pas un salaire monstrueux il serait déjà a L OM avec une triplette aubam, greewood, salah ça serait monstrueux
Et pourtant paris étais intéressé avant qu'il prolonge
Il a 33 ans de naissance, mais pépin musculaire il a que 25 ans, salah il est jamais blessé il a jamais eu de pépin musculaire dans un championnat qui est 4 fois plus rude que notre L1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🇨🇵 Je pense qu'il faut vraiment reparler des excellentes performances de Warren Zaire-Emery depuis plusieurs semaines. Dans son rôle un peu hybride de latéral droit qui monte dans le milieu de terrain, il est vraiment très intéressant. N'oublions pas qu'il n'a que 19 ans.