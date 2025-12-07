PSG : Pierre Ménès applaudit Zaire-Emery et son jumeau

Titulaire pour le large succès du PSG sur Rennes, Warren Zaire-Emery a fait partie des meilleurs parisiens sur la pelouse. Sa grande polyvalence et son énorme niveau physique ont impressionné Pierre Ménès.

Après un non-match à Monaco samedi dernier, le Paris Saint-Germain a retrouvé son niveau de champion d'Europe le temps d'un soir. Les Parisiens ont laminé Rennes 5-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Khvicha Kvaratskhelia était logiquement mis en avant, ayant réalisé un superbe doublé contre les Bretons. Cependant, Warren Zaire-Emery a sans doute choqué plus d'observateurs. Peu fringant il y a quelques semaines, le milieu français de 19 ans renaît dans la peau d'Achraf Hakimi.

Rennes s'est pris un double Zaire-Emery

Aligné comme latéral droit, Zaire-Emery a réalisé un match plein sur le plan défensif. Il a muselé le pauvre Mousa Al-Tamari notamment. Néanmoins, l'international français du PSG a eu un rôle hybride contre Rennes. Il n'a pas hésité à retrouver son poste naturel dans l'entrejeu sur certaines situations. Une adaptation tactique et un dévouement physique qui ont sidéré Pierre Ménès.

« S’il y a un Parisien à sortir de ce match, c’est Zaire-Emery. Il est revenu au top sur le plan physique. Il a mangé Al-Tamari et il s’est en plus intégré au milieu. Je mets au défi quiconque de me dire à quel poste jouait Zaire-Emery (contre Rennes) tant il alternait entre la situation d’arrière droit dans les ballons défensifs et milieu axial le reste du temps », a lâché l'ancien sniper du Canal Football Club dans une vidéo sur Youtube. Une bonne nouvelle pour Paris pour qui la perte d'Hakimi a été un vrai coup dur. C'est également positif pour Didier Deschamps, lequel a peut-être déniché un plan B idéal pour le poste de latéral en Equipe de France.