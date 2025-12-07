ICONSPORT_279190_0236

PSG : Pierre Ménès applaudit Zaire-Emery et son jumeau

PSG07 déc. , 13:20
parMehdi Lunay
1
Titulaire pour le large succès du PSG sur Rennes, Warren Zaire-Emery a fait partie des meilleurs parisiens sur la pelouse. Sa grande polyvalence et son énorme niveau physique ont impressionné Pierre Ménès.
Après un non-match à Monaco samedi dernier, le Paris Saint-Germain a retrouvé son niveau de champion d'Europe le temps d'un soir. Les Parisiens ont laminé Rennes 5-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Khvicha Kvaratskhelia était logiquement mis en avant, ayant réalisé un superbe doublé contre les Bretons. Cependant, Warren Zaire-Emery a sans doute choqué plus d'observateurs. Peu fringant il y a quelques semaines, le milieu français de 19 ans renaît dans la peau d'Achraf Hakimi.

Rennes s'est pris un double Zaire-Emery

Aligné comme latéral droit, Zaire-Emery a réalisé un match plein sur le plan défensif. Il a muselé le pauvre Mousa Al-Tamari notamment. Néanmoins, l'international français du PSG a eu un rôle hybride contre Rennes. Il n'a pas hésité à retrouver son poste naturel dans l'entrejeu sur certaines situations. Une adaptation tactique et un dévouement physique qui ont sidéré Pierre Ménès.
« S’il y a un Parisien à sortir de ce match, c’est Zaire-Emery. Il est revenu au top sur le plan physique. Il a mangé Al-Tamari et il s’est en plus intégré au milieu. Je mets au défi quiconque de me dire à quel poste jouait Zaire-Emery (contre Rennes) tant il alternait entre la situation d’arrière droit dans les ballons défensifs et milieu axial le reste du temps », a lâché l'ancien sniper du Canal Football Club dans une vidéo sur Youtube. Une bonne nouvelle pour Paris pour qui la perte d'Hakimi a été un vrai coup dur. C'est également positif pour Didier Deschamps, lequel a peut-être déniché un plan B idéal pour le poste de latéral en Equipe de France.
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
