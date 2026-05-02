EdF : Lloris va revenir, Deschamps ne trouvera pas mieux

Les Nantais sortent du top5 des pires équipes d europe....une contre performance
N’oubliez jamais ! 600 Millions dépensés depuis la présidence de Longoria pour en être là aujourd’hui ! A la saison prochaine si dieux veux…
L’Europe tremble effectivement mais.. de rire!!!
Dire que l’Europe devait trembler en début de saison😂
Tout dépend de quel niveau tu parles.... si tu parles de niveau intellectuel, ça fait des années que je te lis et y'a pas photo 😂😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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🏆🇫🇷🧤 Lloris au Mondial ? L'avis de @liocharbo. "Ça ne me déplaît pas. Nous avons de gros soucis de formation et nous n'avons pas de 3e gardien au niveau. Connaissant l'homme, je pense qu'il accepterait de revenir pour aider l'équipe, lui qui a toujours été titulaire"