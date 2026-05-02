EdF : Lloris va revenir, Deschamps ne trouvera pas mieux

Prêt à revenir en équipe de France pour le Mondial 2026, Hugo Lloris a reçu le soutien de Lionel Charbonnier. Le consultant considère le gardien du Los Angeles FC comme le candidat idéal.

Ça se complique encore un peu plus pour Lucas Chevalier. Déjà menacé à cause de son absence de temps de jeu, le gardien du Paris Saint-Germain risque de manquer le Mondial 2026 après sa blessure à la cuisse. Son pépin physique oblige Didier Deschamps à envisager la convocation d’un autre portier susceptible de tenir le rôle de numéro 3. Et pourquoi pas Hugo Lloris ? Malgré sa retraite internationale prise en janvier 2023, le dernier rempart du Los Angeles FC ne dirait pas non à un retour en équipe de France . Une hypothèse validée par Lionel Charbonnier, ex-troisième gardien des Bleus.

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« Ça ne me déplait pas, tout simplement parce qu'on a de gros soucis de formation, a estimé le consultant de RMC. Pour moi, on n'a pas le troisième gardien qui doit être au niveau, parce que le troisième gardien ne doit pas être une pipe. C'est pas n'importe quoi, c'est un des meilleurs gardiens français. Il doit être dans le top 10 minimum, ou plutôt dans les cinq. (…) Connaissant l'homme, je pense qu'il accepterait de revenir pour aider l'équipe. Il n'a pas d'ego, il n'a rien du tout. Généralement avec les gardiens, ça se passe très bien quand c'est comme ça. En plus, il est très performant. (…) On s'appuie sur un mec qui connaît le métier, qui est déjà là-bas aux Etats-Unis, qui a de bonnes performances et qui est un leader. »

« Troisième gardien, c'est un rôle très psychologique, tu es un faire-valoir à l'entraînement, tu dois aussi être un leader, tu dois savoir quand tu dois parler. Tu es un leader mais il ne faut pas que tu sois plus leader que les vrais leaders. Si Lloris commence à parler plus que Mbappé, Mbappé va le regarder de travers. Savoir se positionner dans un vestiaire, c'est quelque chose que Hugo connaît parfaitement. Ronger son frein, aider et savoir quand il faut parler, il connaît parfaitement. (…) Si c'est pour aider la France et mettre le numéro 1 dans les meilleures conditions, il le fera », a argumenté Lionel Charbonnier.