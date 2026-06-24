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Bosnie-Qatar : Les compos (21h sur BeInSports1)

Mondial 202624 juin , 19:40
parCorentin Facy
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3e journée du Mondial 2026
Bosnie : Vasilj, Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac, Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko
Qatar : Abunada, Al-Brake, Pedro Miguel, Gaber, Laye, Khoukhi, Boudiaf, Fathi, Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif
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t'inquietes, dans quelques années il y aura un documentaire sur les années Aulas si tu n'es pas trop neuneu tu ne devrais pas trop tomber de haut

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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