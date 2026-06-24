Nantes : Kita craque et lâche 30 ME pour monter en Ligue 1

Présent ce mercredi en conférence de presse, le directeur général du FC Nantes Franck Kita a assuré que son club allait tout mettre en oeuvre sur le plan financier pour remonter en Ligue 1 cette saison.

Relégué en Ligue 2 au terme d’une saison en enfer, le FC Nantes sait ce qu’il lui reste à faire pour regagner le coeur et la confiance de ses supporters : remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison prochaine. Même si le championnat sera très compétitif en 2026-2027 avec des clubs comme Saint-Etienne, Metz ou encore Reims et Montpellier, les Canaris viseront bel et bien les deux premières places. Franck Kita l’a assuré ce mercredi en conférence de presse, révélant par ailleurs que Nantes disposait d’un budget -important à l’échelle de la Ligue 2- de 30 millions d’euros.

« On n'a mis personne dans les bonnes situations, dans le bon contexte et donc pour moi c'est la raison pour laquelle on est descendus. Quand on gagne, c'est grâce à tout le monde, mais quand on perd, je prends entièrement mes responsabilités, c'est moi le boss, je suis le propriétaire du club, je suis le premier fautif » a par ailleurs lancé le directeur général du FC Nantes avant de poursuivre.

On va prendre des joueurs qui connaissent la France et la Ligue 2 - Franck Kita

« Après, une fois qu'on a dit ça et qu'on se retrouve en Ligue 2, il faut rentrer à la maison, travailler, se relever. Donc je suis le seul responsable de cette situation et nous allons remédier à tout ça, on va repartir de l'avant, on va prendre des joueurs qui principalement connaissent la France et la L2, à nous de faire en sorte de rebondir immédiatement, même si on sait que cette L2 est très difficile » a-t-il détaillé.

Présent au côté de Franck Kita lors de cette conférence de presse, le nouvel entraîneur Michel der Zakarian qui connaît bien la maison sait donc ce qu’il lui reste à faire. L’ancien coach du MHSC espère maintenant qu’il disposera d’un effectif compétitif pour être en mesure d’atteinte les objectifs fixés par son patron, à savoir ramener le FC Nantes là où il doit être : en Ligue 1.