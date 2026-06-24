Real : Vinicius vendu, on y va tout droit
Vinicius Junior

Real : Vinicius vendu, on y va tout droit

Liga24 juin , 19:30
parQuentin Mallet
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En fin de contrat dans un an, Vinicius Junior est encore loin de trouver un accord de prolongation avec le Real Madrid. A tel point que les spéculations sur un départ cet été prennent de plus en plus d'ampleur.
Le dossier Vinicius Junior est de ceux qui ont bien du mal à trouver un dénouement. Alors que tout a longtemps été clair sur une prolongation de son contrat avec un salaire XXL à la clé, ses performances post échec au Ballon d'Or 2024 ont refroidi Florentino Pérez. Le feuilleton a fini par durer sans que les parties ne parviennent à trouver un terrain d'entente pour prolonger l'aventure.
A tel point qu'on en est aujourd'hui qu'à un an de la fin de son bail. Et généralement, quand un joueur s'approche de la dernière saison de son contrat, les négociations s'accélèrent… ou un processus de vente est entamé. A ce jour, la tendance est de plus en plus à un départ dès cet été.

Vinicius Junior et le Real Madrid sont dans une impasse

C'est en tout cas ce que confie Ramon Alvarez de Mon, journaliste espagnol bien connu des réseaux sociaux. Ce dernier indique qu'au Real Madrid, on estime qu'une prolongation de Vinicius Junior est de plus en plus improbable. Non pas parce que Florentino Pérez refuse d'accéder aux exigences du Brésilien, bien au contraire, mais surtout parce qu'en interne, on pressent qu'une équipe fortunée du Vieux continent pourrait débarquer cet été avec une porte de sortie au numéro 7 madrilène.
Pour l'heure, rien n'est définitivement acté et toutes les situations sont encore possibles. Mais ce qui semblait être une hypothèse improbable il y a encore quelques mois est en train de prendre une ampleur de plus en plus importante. Après 375 matchs sous les couleurs du Real Madrid, Vinicius Junior est de plus en plus proche d'un départ.
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