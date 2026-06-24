Real : Vinicius vendu, on y va tout droit

C est Sergio33 le cheval 🤣🤣🤣🤣 Apres le Yop la levrette 😁😂🤣🤣🤣🤣
dans les deux cas quelle perte d'argent
Arrêtez avec Davis Jonathan il ne viendra JAMAIS !
for sure!
t'inquietes, dans quelques années il y aura un documentaire sur les années Aulas si tu n'es pas trop neuneu tu ne devrais pas trop tomber de haut
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🚨En el Real Madrid la sensación es que la renovación de Vinicius es cada vez más improbable. Florentino podría acceder a las exigencias económicas del brasileño, pero ahora mismo no es ésa la decisión. En el club, intuyen que puede aparecer un equipo este verano que pueda