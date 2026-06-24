Suisse - Canada : Les compositions (21h sur M6 et beIN Sports)

C est Sergio33 le cheval 🤣🤣🤣🤣 Apres le Yop la levrette 😁😂🤣🤣🤣🤣
dans les deux cas quelle perte d'argent
Arrêtez avec Davis Jonathan il ne viendra JAMAIS !
for sure!
t'inquietes, dans quelques années il y aura un documentaire sur les années Aulas si tu n'es pas trop neuneu tu ne devrais pas trop tomber de haut
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Unsere Startelf in Vancouver 🙌 Notre compo à Vancouver La nostra formazione a Vancouver
Today’s starters, presented by @GE_Appliances 🍁 Luc and DC at the back 🍁 Choinière and Saliba anchor the midfield 🍁 JD has the armband LET’S GO #CANMNT