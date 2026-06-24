Suisse - Canada : Les compositions (21h sur M6 et beIN Sports)

La composition de la Suisse : Kobel - Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka (c), Sow - Vargas, Embolo, Manzambi

La composition du Canada : Crépeau - De Fougerolles, Cornelius, Johnston - Laryea, Saliba, Choinière, Buchanan - Ahmed, Larin, (c) David