EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane

L’équipe de France a fait le travail lors de ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations sous l’ère Zinédine Zidane. Mais certains points restent à améliorer, notamment en ce qui concerne la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

L’ équipe de France compte bien envoyer un message sous les ordres de Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus et ses hommes veulent de nouveau remporter les plus grandes compétitions continentales et internationales. Pour y parvenir, il faudra notamment savoir gérer les egos. Récemment, des rumeurs de brouille entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé autour du Ballon d’Or ont notamment fait parler. Le positionnement des deux stars sur le terrain suscite également des débats. Certains souhaitent voir Dembélé évoluer au poste de numéro 9, tandis que d’autres préfèrent voir Mbappé s’épanouir dans ce rôle.

Zidane, le casse-tête a commencé

Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a notamment donné son avis sur le sujet. Selon lui, le manque d’efficacité de Dembélé avec les Bleus commence à poser problème au regard du poste qu’il occupe en équipe de France.

« Le débat, pour moi, il est au niveau de l’avant-centre et de la prestation de Dembélé. Par rapport à l’envie de Zizou de faire un pressing très haut, Dembélé est le meilleur élément que tu puisses avoir, c’est le premier de cordée. Simplement, quand tu es avant-centre de l’équipe de France, il faut marquer plus. C’est un problème, mais on sait que Dembélé est capable de le faire avec le Paris Saint-Germain.

Un joueur comme Mbappé, on sait qu’il est très efficace dans ce registre, celui du but, mais on sait que défensivement, il ne sert pas à grand-chose. C’est pour ça que Zizou a décidé de mettre Mbappé à gauche et Dembélé dans l’axe. Je pense que ce n’est pas définitif, c’est ouvert. »

Lors des prochaines rencontres de Ligue des Nations, prévues en novembre, il sera intéressant de voir quelle équipe alignera Zidane. D’autant que Michael Olise et Désiré Doué ont également marqué des points lors de leurs dernières sorties avec les Bleus. Un casse-tête de riche pour Zidane, mais un problème qui mérite d’être réglé rapidement au vu du talent des joueurs concernés.