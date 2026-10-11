EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane
Dembele et Mbappe

EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’équipe de France a fait le travail lors de ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations sous l’ère Zinédine Zidane. Mais certains points restent à améliorer, notamment en ce qui concerne la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.
L’équipe de France compte bien envoyer un message sous les ordres de Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus et ses hommes veulent de nouveau remporter les plus grandes compétitions continentales et internationales. Pour y parvenir, il faudra notamment savoir gérer les egos. Récemment, des rumeurs de brouille entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé autour du Ballon d’Or ont notamment fait parler. Le positionnement des deux stars sur le terrain suscite également des débats. Certains souhaitent voir Dembélé évoluer au poste de numéro 9, tandis que d’autres préfèrent voir Mbappé s’épanouir dans ce rôle.

Zidane, le casse-tête a commencé 

Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a notamment donné son avis sur le sujet. Selon lui, le manque d’efficacité de Dembélé avec les Bleus commence à poser problème au regard du poste qu’il occupe en équipe de France.
« Le débat, pour moi, il est au niveau de l’avant-centre et de la prestation de Dembélé. Par rapport à l’envie de Zizou de faire un pressing très haut, Dembélé est le meilleur élément que tu puisses avoir, c’est le premier de cordée. Simplement, quand tu es avant-centre de l’équipe de France, il faut marquer plus. C’est un problème, mais on sait que Dembélé est capable de le faire avec le Paris Saint-Germain.
Un joueur comme Mbappé, on sait qu’il est très efficace dans ce registre, celui du but, mais on sait que défensivement, il ne sert pas à grand-chose. C’est pour ça que Zizou a décidé de mettre Mbappé à gauche et Dembélé dans l’axe. Je pense que ce n’est pas définitif, c’est ouvert. »

Lire aussi

EdF : Zaïre-Emery latéral droit, le futur choix fort de ZidaneEdF : Zaïre-Emery latéral droit, le futur choix fort de Zidane
Lors des prochaines rencontres de Ligue des Nations, prévues en novembre, il sera intéressant de voir quelle équipe alignera Zidane. D’autant que Michael Olise et Désiré Doué ont également marqué des points lors de leurs dernières sorties avec les Bleus. Un casse-tête de riche pour Zidane, mais un problème qui mérite d’être réglé rapidement au vu du talent des joueurs concernés.
Articles Recommandés
Psg Akliouche Pour 50 Me Cest Un Coup De Genie
PSG

PSG : Akliouche pour 50 ME, c’est un coup de génie

Barcola
Premier League

Liverpool : L’arnaque Barcola, les Anglais sont choqués

Pierre Sage quitte Lens
OL

Pierre Sage sort l’artillerie lourde pour taper l'OL

Real Mourinho Fait Greve La Vraie Raison Devoilee
Liga

Real : Mourinho fait grève, la vraie raison dévoilée

Fil Info

PSG : Akliouche pour 50 ME, c’est un coup de génie
Liverpool : L’arnaque Barcola, les Anglais sont choqués
Pierre Sage sort l’artillerie lourde pour taper l'OL
Real : Mourinho fait grève, la vraie raison dévoilée
Serie A : Malgré un but de Rabiot, le Milan AC trébuche à Sassuolo
OL : Fonseca perd un titulaire, les nouvelles sont mauvaises
Troyes - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Le bijou de Cherki en vidéo
PL : Manchester City éteint Liverpool, c’est le carton plein

Derniers commentaires

L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

La vraie mauvaise nouvelle c'est que ce farfelu sans froc de Fonseca soit encore l'entraineur de l'OL qui nous a fait subir une fois encore une humiliation devant la France entière en ressemblant à des U15 face à une équipe moyenne sur plusieurs défaites consécutives. Vivement que cette bactérie dégage de notre club. Encore un match important où cette brêle fait des choix de merde sans pouvoir amener de la grinta et une envie de surpassement dans la tête de son effectif et une lecture de match encore une fois médiocre. Et que dire une fois encore de l'intouchable Tolisso qui avec n'importe quel autre entraineur digne de ce nom serait régulièrement sur le banc ou sorti depuis bien longtemps et qui dit en interview "on a pas bien comprit les consignes du coach". Le gars il pense à jouer aux échecs dans un match pour la 1ère place face à une équipe en plein doute. Comme disait Govou ça doit avant tout se jouer sur la pression sur l'adversaire, montrer l'envie de faire mal avant de chercher à intellectualiser le jeu. D'autant plus que cette brêle frileuse n'a rien dans la tête.

OL : Fonseca perd un titulaire, les nouvelles sont mauvaises

La vraie mauvaise nouvelle c'est que ce farfelu sans froc de Fonseca soit encore l'entraineur de l'OL. Vivement que cette bactérie dégage de notre club. Encore un match important où cette brêle fait des choix de merde sans pouvoir amener de la grinta et une envie de surpassement dans la tête de son effectif et une lecture de match encore une fois médiocre. Et que dire une fois encore de l'intouchable Tolisso qui avec n'importe quel autre entraineur digne de ce nom serait régulièrement sur le banc ou sorti depuis bien longtemps et qui dit en interview "on a pas bien comprit les consignes du coach". Le gars il pense à jouer aux échecs dans un match pour la 1ère place face à une équipe en plein doute. Comme disait Govou ça doit avant tout se jouer sur la pression sur l'adversaire, montrer l'envie de faire mal avant de chercher à intellectualiser le jeu. D'autant plus que cette brêle frileuse n'a rien dans la tête.

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

C est ce que je dis, t as raison le PSG va etre sanctionné par la Première League pour non respect de leur regles financières, comme City... o_O^^

Le PSG perd un concurrent en Ligue 1

qu'est ce qui te dérange? De n'avoir aucun mérite? En L1 c'est tout à fait le cas vous n'avez aucun mérite. Pas en LdC car d'autre club ont des financement quasi illimité.

PSG : La LFP doit mettre fin au turn over de Luis Enrique

Quand on ne sait plus comment mettre des bâtons dans les roues de la locomotive. Ridicule. Il n'y a qu'à réduire le rythme fou des matches pour voir plus souvent les meilleurs joueurs alignés. Et il peut soumettre son idée grotesque à l'UEFA au sujet de tous ces clubs qui font tourner sut la scène européenne, ce qui est un peu plus scandaleux.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
14Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
15Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading