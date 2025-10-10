EdF : Les Espoirs se baladent aux Iles Féroé

oui beau but de la pucelle de bondy^^Ben ecoutes ca va je me retablis doucement :)
Heyy Doug, ca va impeccable et toi ? Beau but de celui que tu n apprécie plus non ?
waiii Greg comment il va celui ci??
Bravo modo la.legion d'honneur est pour toi 🤣
Alerte générale 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
𝗟𝗲 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿𝘀 🔥 Les Bleuets démarrent les qualifications à l'Euro 2027 de la meilleure des manières 💪 Victoire 6⃣à 0⃣ aux Iles Féroé !