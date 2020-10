Dans : Equipe de France.

Un peu plus de deux ans après la Coupe du monde 2018, l’équipe de France pourrait de nouveau dominer le football mondial. Et, au passage, faire rager les Belges une nouvelle fois…

La Belgique attend toujours de prendre sa revanche sur l’équipe de France. Car chez les Diables Rouges, personne n’a oublié la cruelle défaite en demi-finales de la Coupe du monde en Russie, lorsque les hommes de Didier Deschamps s’étaient imposés (1-0) après avoir passé la rencontre dans leur propre moitié de terrain. De quoi faire rager les coéquipiers d’Eden Hazard qui avaient vivement critiqué le style défensif des Bleus qu’ils rêvent de retrouver en Ligue des Nations, ou à l’Euro l’année prochaine. Mais en attendant, Les champions du monde pourraient bien leur infliger un nouveau coup dur.

On parle cette fois du classement FIFA dominé par la Belgique, dont le trône est menacé par l’équipe de France. En effet, les calculs de l’agence Belga sont clairs : si le demi-finaliste du Mondial 2018 perd en Islande ce mercredi soir, et que les Bleus gagnent en Croatie dans le même temps, la première place reviendra aux Français. Il faut dire que la Belgique a laissé son principal concurrent se rapprocher. Pendant que ce dernier surclassait l’Ukraine (7-1) et partageait les points avec le Portugal (0-0), la sélection de Roberto Martinez était accrochée par la Côte d’Ivoire (1-1) en amical avant sa défaite contre l’Angleterre (2-1). Une nouvelle contre-performance pourrait donc raviver le célèbre « seum » belge…