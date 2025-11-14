EdF : L'Equipe fusille Cherki et se fait massacrer

Titulaire contre l’Ukraine jeudi soir (4-0), Rayan Cherki a écopé de la pire note parmi les joueurs de l’équipe de France dans les colonnes du journal L’Equipe avec un sévère 4/10.

De retour de blessure et profitant des absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Rayan Cherki était titulaire pour la réception de l’Ukraine jeudi au Parc des Princes dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Associé à Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Michael Olise dans le secteur offensif, le joueur de Manchester City était dans les meilleures dispositions pour briller. Il a été très actif et a beaucoup tenté en première mi-temps avant de se montrer décisif en seconde avec une passe pour Michael Olise qui amène le penalty de l’ouverture du score.

Malgré cela, l’ancien joueur de l’OL a écopé de la pire note dans les colonnes de L’Equipe avec un sévère 4/10. « Sa deuxième titularisation avec les Bleus n'est pas neutre. Le meneur de jeu ne s'est pas caché, apparaît sur des frappes, des remises et a parfois joué en une touche. Mais son influence fut trop intermittente et il a eu tendance, face au bloc bas ukrainien, à ralentir le jeu. Son jeu est à risque mais un joueur de sa dimension doit être plus juste techniquement » écrit à son sujet le quotidien national. Des critiques incompréhensibles pour bon nombre de supporters français, lesquels ont été nombreux à monter au créneau sur les réseaux sociaux pour défendre Rayan Cherki.

« Il a tendance à ralentir le jeu ? Mais il envoie que des ballons vers l’avant et c’est le seul joueur créatif… que dire de Kounde et Digne qui eux n’envoient que des ballons vers l’arrière », « Je ne comprends pas… qui a écrit cet article chez L’Équipe ? Cherki a créé un lien entre les attaquants qui n’existait pas auparavant, avec beaucoup de combinaisons, il a permis de casser le bloc bas ukrainien, très bien organisé, grâce à sa qualité de passe et de dribble », « Le seul a avoir tenté de mettre du rythme dans une 1ère mi-temps ronronnante… » ou encore « C’était le meilleur attaquant sur le terrain jusqu’à sa sortie … et il jouait avec des mecs qui couraient pas dans un bloc ultra compact. Le penalty c’est son travail » et « Sans lui tu ne vois pas une action de la première MT, c’est dingue le contraste entre le peuple qui adore Rayan et les journaux qui le défoncent » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Les avis sont donc très différents au propos de Rayan Cherki selon la lecture du match par les supporters et celle des journaux. Reste à savoir ce que Didier Deschamps en a pensé alors que le meneur de jeu de Manchester City pourrait de nouveau avoir du temps de jeu dimanche à l’occasion de l’ultime match de l’année 2025 en Azerbaïdjan.