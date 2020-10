EdF : Deschamps le sidère, Pierre Ménès n’en peut plus

Dans : Equipe de France.

Dimanche soir, l’Equipe de France n’a pas réalisé une prestation étincelante sur le plan offensif face au Portugal.

Sérieux défensivement, les hommes de Didier Deschamps n’ont en revanche pas proposé grand-chose en attaque, et la rencontre a logiquement accouché d’un match nul (0-0). 48 heures après la rencontre, les critiques continuent de pleuvoir sur Didier Deschamps. Dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam » sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès en a remis une couche sur le sélectionneur des Bleus, qu’il a de nouveau critiqué pour sa légendaire fébrilité défensive. Le consultant de Canal Plus ne comprend pas que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne tente jamais des coups audacieux en alignant plus de trois joueurs offensifs à la fois sur le terrain…

« Encore une fois, l’Equipe de France a joué avec sept joueurs à vocation défensive à domicile. A la rigueur, tu peux te méfier de Cristiano Ronaldo, tu peux te méfier du Portugal. Mais dans les dix dernières minutes, quand tu sors Mbappé et Giroud pour faire entrer les attaquants, tu fais du poste pour poste… Cela ne lui traverse même pas l’esprit de pouvoir jouer dix minutes avec quatre joueurs offensifs. Et ça moi, sérieusement, je n’en peux plus. Je n’en peux plus de m’ennuyer autant. Quand l’Equipe de France gagne, on me dit « mais ferme ta gueule, ils gagnent ». Mais là, ils n’ont pas gagné. Cela ne change rien au problème, que cette équipe de France ne progresse pas d’un millimètre depuis le titre mondial. On ne voit rien, je veux bien que l’on se paluche avec notre réservoir. Mais réservoir pour faire quoi, jouer avec sept joueurs défensifs… Je ne comprends pas » a regretté Pierre Ménès, qui n’est pas le seul à s’ennuyer devant le jeu proposé par l’équipe de Didier Deschamps. Et qui commence vraisemblablement à perdre patience…