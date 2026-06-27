EdF : Le point faible des Bleus devient très gênant

Ce vendredi, l’équipe de France s’est imposée face à la Norvège à la Coupe du monde. Mais la prestation de Théo Hernandez inquiète de nombreux supporters et observateurs des Bleus.

L’ équipe de France a réalisé un sans-faute dans son groupe lors de cette Coupe du monde. Les Bleus ont profité d’une équipe de Norvège remaniée pour faire le spectacle, portés par un Ousmane Dembélé en grande forme. La prestation collective des Français a été globalement solide, malgré quelques frayeurs. Et Théo Hernandez n’y est pas étranger. Le joueur d’Al-Hilal a une nouvelle fois inquiété, concédant même un penalty à la Norvège, heureusement sans conséquence pour les champions du monde en titre. Mais pour Walid Acherchour, il est temps de tirer la sonnette d’alarme concernant l’ancien joueur de l’AC Milan.

Hernandez, ce n'est plus possible ?

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots sur le sujet : « Il y a des errements défensifs et peu d’apports offensivement de la part des latéraux. J’ai de gros doutes sur les latéraux. Il faut ouvrir le dossier Théo Hernandez, qui s’est fait mélanger par Oscar Bobb en deuxième mi-temps. Ce n’est pas normal, avec son expérience, d’être aussi en difficulté. Il y a un manque de concentration et d’agressivité. Il n’y a pas une grande différence avec Lucas Digne. (...) S’il y a bien une faille, c’est au poste de latéral. Malgré une Norvège remaniée, les doutes ne sont pas dissipés. »

Reste à savoir quelles seront les prochaines décisions de Didier Deschamps concernant Théo Hernandez et Jules Koundé. La concurrence est forte et le prochain adversaire, la Suède, pourrait bien poser des problèmes aux Bleus si des ajustements ne sont pas effectués rapidement. Le sélectionneur retrouvera son groupe dans les prochaines heures, avec l’ambition de mener la France vers un nouveau titre mondial.