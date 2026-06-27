EdF : Le point faible des Bleus devient très gênant

Peu probable et il fuat cesser de sous estimer les autres nations.
pour toi c est ta vision du foot? c est le seul truc interressant? .....
Au final, ce mercato ne change pas beaucoup de la bricole de Longoria pendant 9 saisons 😂 joueur qui va rester 1 saison et puis s en va, mais arrêtez de vendre du rêve avec vos titres qui parlent de recrutement d un international que personne ne connaît d un chouette pays certes, mais qui est plus titré en hockey et handball
Qu'est qu'on en a a fouttre de MU sans deconner....
Il ne mérite pas de ballon d'or pour le moment, si la France remporte la coupe du monde on pourra en reparler mais pour le moment non.
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