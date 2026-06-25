CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Quand Canal + était propriétaire du PSG de 1991 jusqu'à 2006 et retransmettait tous le championnat français, les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde, personne ne trouvait rien à redire. Une chaîne française qui est propriétaire d'un club français et qui diffuse le championnat français et tout le reste, c'est normal et il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Mais quand le Qatar (un pays Arabe) devient propriétaire du PSG et que sa chaîne BeIN Sports (une chaîne Arabe) diffuse le championnat français et la CdM, là ce n'est pas normal et tous les haters crient au conflits d'intérêts en oubliant les centaines de millions d'euros injectés chaque année par BeIN pour le foot français et les droits TV. On sent les relents de racisme et de xénophobie dans tes commentaires et ceux de beaucoup d'autres comme toi.