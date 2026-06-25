CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue

Quand Canal + était propriétaire du PSG de 1991 jusqu'à 2006 et retransmettait tous le championnat français, les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde, personne ne trouvait rien à redire. Une chaîne française qui est propriétaire d'un club français et qui diffuse le championnat français et tout le reste, c'est normal et il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Mais quand le Qatar (un pays Arabe) devient propriétaire du PSG et que sa chaîne BeIN Sports (une chaîne Arabe) diffuse le championnat français et la CdM, là ce n'est pas normal et tous les haters crient au conflits d'intérêts en oubliant les centaines de millions d'euros injectés chaque année par BeIN pour le foot français et les droits TV. On sent les relents de racisme et de xénophobie dans tes commentaires et ceux de beaucoup d'autres comme toi.
dedelafite, regarde a qui tu reponds avant de t'enflammer betement...C'est sergio 34 et non 33, ce sergio là se fout de la gueule du vrai sergio 33.... Donc c'est a prendre au 8eme degré en fait
Faute de moyens 😂 honte de rien. on parle juste du 2e budget de l1 qui se fait redresser par la DNCG
Vous n'en faites pas de plus value. Longoria a laissé le club dans un état pitoyable avec sa stratégie bidon. Tu veux pas l'entendre mais c'est factuel. Le trading n'est pas une stratégie pour l'om. Tous les mecs qui se font dégager de l'OM retrouvent des couleurs et une valeur correcte. Aujourd'hui la DNCG ne considère pas si l'OM va faire des plus values sur les recrues de l'été. Leur rôle est d'encadrer la gestion financière du club. Cette honte quand même de se faire mettre en tutelle par la DNCG quand t'as le 2e budget français. Il faut cumuler des choix foireux pendant un paquet d'années pour en arriver là
Faut que ce club arrête fanfaronner à chaque signature. Profil bas, humilité, laissez le mec arriver et prendre ses marques. Pourquoi parler d'une très grosse signature, vermeren était aussi une perle, angel Gomes la bonne affaire flairee par don Pablo etc... Si le mec se place dans la rotation et se montre opportuniste sur ses rentrées ce sera déjà pas mal
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