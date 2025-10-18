EdF : Le pire ennemi de Deschamps devient son avocat

L'Equipe de France a encore produit deux matchs décevants en octobre. De plus en plus d'observateurs ne cachent pas leur impatience de voir Didier Deschamps céder son poste l'été prochain. Etonnamment, Christophe Dugarry est plus mesuré.

Après la débâcle de 1993 et le fameux France-Bulgarie du Parc, les Bleus devraient enfin découvrir l'Amérique l'été prochain. Il ne manque qu'un succès sur l'Ukraine en novembre pour assurer la qualification pour le Mondial 2026. Néanmoins, ce ne sera pas l'engouement dans l'Hexagone. Cette performance était attendue de la part des vice-champions du monde 2022 et surtout l' Equipe de France n'est toujours pas emballante dans le jeu. Les deux derniers matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande ont ennuyé les téléspectateurs

Dugarry voit du mieux avec les Bleus

Le jeu collectif français manque de fluidité. Hors Mbappé, l'attaque ne s'est pas montrée très effrayante. De son côté, la défense a trouvé le moyen de céder en Islande malgré la faible opposition offerte. A quelques mois de son départ, Didier Deschamps n'a toujours pas converti l'immense somme de talents à sa disposition en machine impitoyable. Pour la plupart des observateurs, le constat est clair : le sélectionneur a fait son temps et Zinédine Zidane est attendu impatiemment. Ami du célèbre numéro 10, Christophe Dugarry ne rejoint pas totalement la majorité.

Même s'il se réjouit de voir le début d'un nouveau projet avec Zidane, l'ancien bordelais ne charge pas Deschamps sur le jeu et reconnaît même des progrès récents. « La qualité du jeu n’est pas bonne mais est malgré tout meilleure dans l’ensemble. J’ai vu certains bons matchs de l’Équipe de France, il ne faut pas tout voir en noir non plus. J’ai vu certains bons matchs que je n’avais pas vu moi pendant des années, où on s’ennuyait avec des purges à regarder », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Des paroles fortes venant d'un consultant en froid avec Didier Deschamps depuis des années.