EdF : Le pire ennemi de Deschamps devient son avocat

Disparaissez du paysage français !
Ok il est pas top pour l'instant mais ca va le faire je pense .... donnaruma qd il est arrivé c t pareil ... et la en plus il a pas de bol la defense n'est pas exceptionnel beraldo c dur....
Personne ne peut le prédire vu que l'OM n'a jamais réussi à tenir en L1 ET en Coupe d'Europe.....et encore moins avec la CDF au milieu, faut pas s'enfammer le début de saison est un peu en trompe l'oeil avec pas mal de réussite. Puis viendra la CAN et de potentiels blessures (Gouiri puis si Aubam.y passe vu son âge c'est possible) ca peut aller très vite
" Demain l'OM prend la place de leader et ne la lâchera plus jusqu'à la fin " A part ça ils ne jouent pas le titre et ca ne s'enflamme pas 🤣 . Ca va assumer 1 journée ou 2 puis quand ca perdra le fauteuil de leader ca viendra dire " non mais notre objectif c'est top 3 " . Bref, 8 journées....faut se détendre c'est encore long et je rappelle qu'un temps l'OM était champion d'automne et puis.....pschit
Deux points perdus à domicile. Il va falloir tenir le rythme jusqu'à ce que notre équipe type soit opérationnelle.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Didier Deschamps fête aujourd’hui ses 57 ans 🎂 En tant que joueur : 👕 103 sélections 🏆 Coupe du monde 1998 🏆 Euro 2000 En tant que sélectionneur : 🧠 173 matchs dirigés 🏆 Coupe du monde 2018 🏆 Ligue des Nations 2021 Joyeux anniversaire Coach ! 🥳💙 #FiersdetreBleus