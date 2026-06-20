EdF : France-Irak menacé, la galère commence

Vainqueur du Sénégal lors de son premier match mardi, l’équipe de France s’attend à un match différent face à l’Irak lundi soir. Une rencontre qui pourrait être menacée par les orages.

L’équipe de France a débuté son Mondial 2026 de la meilleure des façons en battant le Sénégal mardi lors de la 1ère journée (3-1). Un succès qui a permis de lancer les Bleus et de donner beaucoup de confiance à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers. Le second match de poule face à l’Irak paraît plus simple sur le papier et doit permettre à la France de valider sa qualification, avec potentiellement six points après les deux premières journées. Le match face aux Irakiens est prévu ce lundi à 23 heures. Mais cette rencontre pourrait être menacée selon les informations de L’Equipe.

Le quotidien national nous apprend que lundi à Philadelphie, la météo américaine prévoit une température très élevée avec 33 degrés annoncés ainsi que de possibles séquences de pluie… et d’orage. Le protocole est très strict aux Etats-Unis et le match pourrait être interrompu en cas d’éclair aux alentours du stade. Des interruptions de 30 minutes sont prévues dans ce cas de figure. Par exemple, lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, le match entre Chelsea et le Benfica Lisbonne avait duré quasiment 5 heures, avec une longue interruption de deux heures en raison de plusieurs orages.

Un scénario catastrophe que l’on ne souhaite évidemment pas aux hommes de Didier Deschamps lundi soir pour ce deuxième rendez-vous du Mondial américain face à l’Irak.