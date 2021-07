EdF : Le clash avec Rabiot, Pogba avait mieux à faire

Dans : Equipe de France.

Il a beaucoup été question de la perte de balle de Paul Pogba récemment, entre les reproches de Rabiot, et les embrouilles entre les familles respectives dans les tribunes.

Paul Pogba et les champions du monde français le savent pertinemment, les matchs de haut niveau peuvent basculer sur un rien. Devant au score face à la Suisse, les Français pensaient avoir fait le plus difficile alors qu’il restait une poignée de secondes à jouer lundi soir. Mais sur un ballon perdu par Paul Pogba au milieu de terrain la suite de l’action a été catastrophique. Moussa Sissoko n’est pas revenu aider comme il le devait, N’Golo Kanté a eu du mal à faire l’effort, Adrien Rabiot était en retard et Presnel Kimpembe est totalement parti aux fraises sur un côté au lieu de bloquer l’axe. La Suisse a égalisé sur cette action, provoquant la prolongation, puis les tirs au but fatidiques. Dans la foulée de sa perte de balle, Pogba a immédiatement essuyé les critiques de Rabiot, qui avait visiblement envie de lui dire ce qu’il pensait de son action. La Pioche a préféré s’occuper d’autre chose.

L’Equipe raconte en effet que, sitôt après cet épisode délicat, le milieu de terrain de Manchester United s’est expliqué avec Didier Deschamps dans la pause entre la fin du temps réglementaire et la prolongation. Ce n’était pas pour régler ses comptes avec le joueur de la Juventus, mais plus pour se plaindre du manque de repli des attaquants. Très lucide sur la situation, Pogba a fait savoir à son sélectionneur que les efforts physiques devaient être effectués à fond pour courir aussi vers son propre but. Un problème récurrent chez les Bleus, et encore plus palpable face à la Suisse. Cela n’a spécialement été rectifié pendant les 30 minutes supplémentaires, preuve aussi que les joueurs tricolores étaient certainement à bout physiquement, et beaucoup moins frais que les Suisses sur cette rencontre.