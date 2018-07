EdF : Le 11 des Bleus face à l’Uruguay

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Ce vendredi marque le début des quarts de finale de la Coupe du monde, et l’équipe de France ouvrira à nouveau le bal face à l’Uruguay. Contre une formation qui sera privée d’Edinson Cavani, les Bleus devront eux faire sans Blaise Matuidi. Et sauf surprise, ce sera Corentin Tolisso qui en profitera au cœur d’un dispositif une nouvelle fois déséquilibré, puisque Mbappé à droite sera bien plus offensif que le joueur du Bayern Munich à gauche.

La compo probable des Bleus : Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Tolisso – Giroud

Le 11 probable de l’Uruguay : Muslera – Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt – Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino – Suarez, Stuani