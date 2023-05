EdF ‍: Lacazette flambe à l’OL, Deschamps a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps dévoilera mercredi sa liste pour les matchs comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce. Malgré sa forme incroyable, Alexandre Lacazette va pouvoir partir en vacances avant les internationaux.

Une liste dans laquelle Alexandre Lacazette, auteur d’une saison exceptionnelle à l’OL, ne devrait pas figurer. Ce week-end, la saison se termine en Ligue 1 mais après cela, les joueurs ne seront pas encore tous en vacances. En effet, la saison de football se terminera officiellement après les matchs internationaux comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024.

L’Equipe de France affrontera Gibraltar le 16 juin puis la Grèce, trois jours plus tard au Stade de France. Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs sélectionnés pour ces deux matchs ce mercredi et il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. En effet, la liste va fortement ressembler à la précédente, à l’exception des retours de blessure d’Ousmane Dembélé et de Christopher Nkunku.

Dans son édition du jour, Ouest-France fait le point sur la prochaine liste de Didier Deschamps et évoque notamment l’absence à venir d’Alexandre Lacazette. Déjà snobé dans l’équipe-type de la Ligue 1 aux trophées UNFP, le deuxième meilleur buteur du championnat -à une unité de Kylian Mbappé- ne devrait pas être récompensé de sa saison exceptionnelle par une convocation en Equipe de France. Marcus Thuram, Randal Kolo-Muani, Olivier Giroud et donc Ousmane Dembélé ou encore Christopher Nkunku lui seront préférés. Un nouveau coup dur pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui totalise 27 buts cette saison et qui porte son équipe à bout de bras.

Lacazette pas dans la liste, Kanté non plus

Cela n’est pas suffisant pour espérer un retour dans le groupe de l’Equipe de France à un an de l’Euro 2024. De retour de blessure ces dernières semaines, Ngolo Kanté ne sera pas non plus convoqué par Didier Deschamps, qui compte toujours sur le milieu de terrain de Chelsea à moyen terme mais qui attend que l’ancien Caennais revienne à 100 % de ses capacités physiques pour le faire revenir chez les Bleus.