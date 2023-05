Lacazette viré par l'UNFP, le pire scandale de la saison

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'absence d'Alexandre Lacazette dans la liste des joueurs en lice pour le trophée de meilleur footballeur de l'année avait déjà fait des vagues. Mais qu'il soit également oublié dans l'équipe-type provoque un séisme du côté de Lyon.

Le retour du Général l'été dernier à Lyon avait suscité quelques doutes, car Alexandre Lacazette sortait d'une saison compliquée avec Arsenal. Et certains se demandaient si l'OL ne s'était pas offert un joueur très fatigué. Dix mois plus tard, et même si l'Olympique Lyonnais vit une saison blanche, il est clair que Lacazette a réussi une vraie grosse saison sous le maillot de son club formateur. Deuxième au classement des buteurs à seulement une longueur de Kylian Mbappé, ce qui n'est pas rien, Alex Lacazette a marqué 27 buts, soit presque le double d'Alexis Sanchez avec l'OM. Il n'empêche, le numéro 10 de Lyon a été totalement oublié par l'UNFP, et donc par une majorité des footballeurs professionnels. De quoi scandaliser les fans de l'OL.

Lacazette out, ça passe mal à Lyon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Depuis dimanche soir, l'absence d'Alexandre Lacazette dans l'équipe-type de la Ligue 1 suscite une grosse colère du côté de Lyon. Et pas seulement dans les virages du Groupama Stadium. « Oublié en Équipe de France à des moments où il méritait d’y être, snobé par les trophées UNFP alors qu’il vient de planter 27 buts en championnat, son passage en Angleterre est qualifié de raté… Alexandre Lacazette n’a jamais été vraiment reconnu à sa juste valeur ! », s'indigne ainsi Najim Medini, qui travaille notamment pour Canal+ et Free Ligue 1. « C’est quoi le problème avec Alexandre Lacazette ? Non sélectionné en équipe de France depuis un moment. N’est pas dans les cinq meilleurs joueurs du championnat. N’est pas dans l’équipe type de la Ligue 1. Lacazette est le joueur le plus dominant du championnat depuis son retour », constate avec dépit FC Fils. Et d'autres commentaires arrivent même de Marseille et d'ailleurs. « Je suis supporter marseillais, mais désolé, si je suis Alexandre Lacazette et que je vois pas mon nom dans les nommés du ‘’Meilleur joueur de la saison’’ ni dans celui du ‘’11 type de la saison’’ je suis obligé d’aller à la cérémonie pour péter mon scandale hein », balance Mbembinho.