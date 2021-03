EdF : La liste qui compte, c'est en mai rappelle Deschamps

Dans : Equipe de France.

Les joueurs non-convoqués ce jeudi par Didier Deschamps doivent-ils faire une croix sur l'Euro ?

26 joueurs ont été convoqués par Didier Deschamps ce jeudi, en vue des trois matchs qualificatifs au Mondial 2022. Cela fait une sacrée revue d’effectif en prévision de l’Euro, pour ce qui était la dernière liste avant l’évènement du mois de juin. Mais Didier Deschamps a tenu à envoyer des messages à tous ceux qui ne seront pas à Clairefontaine lundi prochain, expliquant notamment que rien n’était joué. Il reste encore le sprint final de la saison, et beaucoup de choses peuvent encore arriver, a assuré le sélectionneur national.

« Il n'y a pas de condamnés. Il vaut mieux être dans celle de mai. Aujourd'hui, je sais pertinemment que ce ne sera pas celle-là, puisqu'il y aura 23 joueurs et pas 26. J'aurai des choix à faire. Il y a un noyau dur. Plus il est important, mieux c'est. Il y aura une liste de 23 plus des suppléants ou des remplaçants. J'ai le temps. Je comprends que beaucoup de joueurs puissent être déçus, c'est le cas à chaque fois. Les cases, je ne peux pas les augmenter. Il y a de la concurrence. J'ai des choix difficiles, mais je préfère ça parce qu'il y a la qualité et la quantité aussi. Les absents n'ont pas forcément tort. Ce n'est pas parce que certains sont là qu'ils le seront en mai », a prévenu Didier Deschamps, qui essaye de jongler avec le moral des troupes pour ne laisser personne sur la route. Il est vrai que, si la liste pour l’Euro est certainement déjà bien travaillée dans sa tête, le champion du monde 1998 a encore du temps pour la peaufiner d’ici la fin du mois de mai.