EdF : Ousmane Dembélé de retour avec la France !

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 18 mars 2021 la liste des joueurs retenus pour les trois prochains matchs de l’équipe de France. Il s’agira du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, avec des matchs prévus contre l’Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine, ces deux derniers se déroulant en déplacement.

Pour ces trois rencontres, Didier Deschamps avait déjà délivré de nombreux indices, notamment en laissant le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll prendre parmi quelques habitués des derniers matchs, notamment Camavinga, Aouar ou Ikoné.

La grande information de cette liste est le retour d’Ousmane Dembélé, qui n'avait plus retrouvé Clairefontaine depuis novembre 2018. Ses performances avec le Barça ont forcément tapé dans l’oeil du sélectionneur, qui rappelle ainsi l’un de ses champions du monde. « Il a une capacité à faire des différences, il pourrait marquer plus de buts. Il a retrouvé son niveau et il enchaîne les matchs. Ca a toujours été un joueur intéressant », a livré Didier Deschamps à propos de l'ancien rennais.

La liste se compose de la façon suivante :

Gardiens : Lloris, Mandanda, Maignan

Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Mendy, Pavard, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, Ndombélé, Pogba, Rabiot, Sissoko

Attaquants : Ben Yedder, Coman, Dembélé, Griezmann, Giroud, Lemar, Martial, Mbappé