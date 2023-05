EdF : La liste arrive, Hervé Renard prend l'accent de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Interrogé en marge du match entre le PSG et l'OL sur la future Coupe du monde en Océanie, Hervé Renard a rappelé quelques vérités sur la constitution d'un groupe. A la sauce Didier Deschamps.

La Coupe du monde va débuter dans deux mois, mais Hervé Renard va faire une première annonce dans quelques semaines désormais pour annoncer un premier groupe élargi de l'équipe de France. Ceci dans le but de travailler cette compétition bien en amont. Les choix vont forcément faire beaucoup parler, même si ce groupe élargi permettra d’éviter des premières déceptions. Mais conscient de l’énorme attente autour du groupe France, le sélectionneur national a tenu à apporter quelques précisions sur l’antenne de Canal+. Dans un discours que n’aurait pas renié Didier Deschamps, l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite a tenu à faire savoir qu’il ne prenait pas forcément les meilleures joueuses à la Coupe du monde, mais que d’autres critères sportifs et humains pouvaient aussi entrer en ligne de compte. Un point non négligeable alors que les Bleues ont aussi montré par le passé qu’il pouvait y avoir des inimitiés solides au sein du groupe.

Un groupe pour aller loin au Mondial

« Le chemin est encore long pour être au soir de la finale le 20 août. Une longue préparation, avec des matchs capitaux, et il y a encore beaucoup de temps. Sur la liste ? J’ai déjà beaucoup de noms en tête, cela évolue de semaines en semaines. Il faut se conforter dans ses choix et parfois on doute sur un nom ou deux. La décision est finale n’est jamais facile. Les choix sont importants, et c’est d’abord pour nous. Je répète toujours pour les initiés qui ne comprennent pas toujours les listes. On ne part pas toujours avec les 23 meilleures joueuses, mais on part avec un groupe qui soit le meilleur possible pour aller le plus loin possible. C’est le critère du sélectionneur, avec le vive-ensemble, l’état d’esprit, accepter de ne pas être la pièce essentielle au départ pour l’être peut-être ensuite, pour aller le plus loin possible avec du talent », a souligné Hervé Renard, qui fait forcément référence aux critiques qui peuvent tomber à chaque liste des sélectionneur. Didier Deschamps y est habitué, lui qui a pourtant très souvent su tirer le meilleur de son groupe, même avec des absents de marque comme lors du dernier Mondial au Qatar.