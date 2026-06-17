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EdF : La France va être championne du monde, « les joueurs le savent »

Equipe de France17 juin , 20:10
parCorentin Facy
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Dans le top 3 des favoris pour décrocher le titre de champion du monde, l’équipe de France a assumé son statut contre le Sénégal mardi soir. Un succès qui rassure les observateurs, dont certains n’ont aucun doute sur le sacre des Bleus aux Etats-Unis.
Championne du monde en 2018 et vice-championne du monde en 2022, l’équipe de France est arrivée aux Etats-Unis avec l’étiquette du favori. En compagnie de l’Espagne et de l’Argentine, l’équipe de Didier Deschamps fait clairement partie des équipes capables d’aller au bout en 2026. L’armada offensive à la disposition des Bleus avec Dembélé, Mbappé, Olise ou encore Doué, Cherki et Barcola, est impressionnante. La défense aussi avec des éléments en pleine bourre comme Upamecano ou Saliba.

Dugarry sacre déjà l'équipe de France

C’est justement car la France a de loin les meilleures individualités au monde qu’elle va devenir championne du monde dans un mois et demi selon Christophe Dugarry. Même s’il n’est toujours pas fan de Didier Deschamps et du manque de style des Bleus, le champion du monde 1998 est convaincu que cette équipe imbattable sur le plan individuel ira au bout.
« Cette équipe de France va être championne du monde car elle a des individualités hors-normes capables de faire la différence à tout moment et les joueurs le savent. Les joueurs le disent d’ailleurs, qu’ils sont capables de marquer à tout moment. C’est ce qui résume parfaitement l’équipe de France, cette première mi-temps est catastrophique, désorganisée et chaotique. Je n’ai pas du tout compris ce que cherchait à faire l’équipe de France » a lancé le chroniqueur de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
« En dehors de Saliba et Upamecano, tous les joueurs étaient à mettre dans le même panier. Qu’ont-ils voulu faire ? Je suis rassuré parce que 10 ou 20 minutes nous suffisent pour aller chercher des victoires. C’est ça la plus grande force de l’équipe de France. Les joueurs ont confiance en eux, ils savent qu’ils peuvent être catastrophiques mais de gagner sur deux ou trois actions. Est-ce rassurant ? J’en sais rien mais c’est la France de Deschamps depuis toujours » a-t-il analysé. Reste maintenant à voir si cela se confirmera et si la France confirmera son étiquette de favori face à des adversaires mieux rodés collectivement et plus armés individuellement comme l’Espagne, l’Argentine, l’Angleterre ou le Portugal.

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Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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