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France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs

TV17 juin , 9:27
parJérôme Capton
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M6 se frotte les mains au lendemain du match France-Sénégal, puisque la chaîne a battu le record d'audience en 2026, atteignant des niveaux jamais vus depuis les Jeux Olympique de Paris, il y a deux ans.
Ceux qui pensaient que M6 avait dépensé trop d'argent pour acheter les droits du Mondial 2026 doivent désormais revoir leur position. En effet, ce mercredi, M6 annonce avoir battu un record à l'occasion des débuts de l'équipe de France contre le Sénégal. Selon les chiffres de Médiamétrie, le premier match de Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans cette Coupe du monde a permis à M6 d'avoir la meilleure audience de l'année avec 61,4 % de parts d'audience, et 13,99 millions de personnes qui regardaient la rencontre. Selon Le Parisien, cela permet à la chaîne d'atteindre le niveau de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, et de déjà dépasser les audiences du Mondial 2022 en décembre au Qatar.
Du côté de M6, on constate d'excellentes audiences depuis le début de la Coupe du Monde, notamment chez le public jeune. Reste à savoir ce que donnera l'audience de France-Irak programmée lundi soir, mais à 23 heures, ce qui est un horaire nettement moins sexy pour une rencontre de football. Cependant, on sent déjà que l'enthousiasme est de retour chez les supporters des Bleus et cela assure à M6 des records à venir. Du côté de Beinsports, on n'a pas diffusé de chiffres pour l'instant.
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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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