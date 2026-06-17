France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs

M6 se frotte les mains au lendemain du match France-Sénégal, puisque la chaîne a battu le record d'audience en 2026, atteignant des niveaux jamais vus depuis les Jeux Olympique de Paris, il y a deux ans.

Le Parisien, cela permet à la chaîne d'atteindre le niveau de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, et de déjà dépasser les audiences du Mondial 2022 en décembre au Qatar. Ceux qui pensaient que M6 avait dépensé trop d'argent pour acheter les droits du Mondial 2026 doivent désormais revoir leur position. En effet, ce mercredi, M6 annonce avoir battu un record à l'occasion des débuts de l'équipe de France contre le Sénégal. Selon les chiffres de Médiamétrie, le premier match de Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans cette Coupe du monde a permis à M6 d'avoir la meilleure audience de l'année avec 61,4 % de parts d'audience, et 13,99 millions de personnes qui regardaient la rencontre. Selon, cela permet à la chaîne d'atteindre le niveau de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, et de déjà dépasser les audiences du Mondial 2022 en décembre au Qatar.

Du côté de M6, on constate d'excellentes audiences depuis le début de la Coupe du Monde, notamment chez le public jeune. Reste à savoir ce que donnera l'audience de France-Irak programmée lundi soir, mais à 23 heures, ce qui est un horaire nettement moins sexy pour une rencontre de football. Cependant, on sent déjà que l'enthousiasme est de retour chez les supporters des Bleus et cela assure à M6 des records à venir. Du côté de Beinsports, on n'a pas diffusé de chiffres pour l'instant.