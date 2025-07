EdF ‍: La France est bidon, il incendie les Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Eliminée dès les quarts de finale de l’Euro féminin, l’équipe de France n’échappe pas aux critiques et les joueuses actuelles souffrent de la comparaison avec la génération précédente.

Considérée par les spécialistes du football féminin comme l’un des favoris dans cet Euro, l’équipe de France est tombée de très haut samedi soir. Eliminée dès les quarts de finale malgré un scénario ultra-favorable contre l’Allemagne (carton rouge allemand et penalty pour les Bleues dès le premier quart d’heure), l’équipe de Laurent Bonadei subit assez logiquement de nombreuses critiques. L’entraîneur de 55 ans a été maintenu à son poste mais le niveau de jeu de l’équipe de France est jugé avec sévérité depuis la défaite contre les Allemandes aux tirs au but.

Attentif à cet Euro féminin et déçu de l’élimination française, Pierre Ménès a été plus loin dans l’analyse, comparant l’équipe actuelle avec celle composée autrefois par Wendie Renard, Camille Abily ou encore Eugénie Le Sommer. Pour l’ancien consultant de Canal+, interrogé sur le niveau de l’équipe de France féminine sur sa chaîne YouTube, la comparaison est terrible. « Je pense que l’équipe de France d’avant avec Bompastor, Necib, Renard, Le Sommer, Abily, Boulleau, avait des personnalités bien supérieures et d’un bien meilleur niveau que les joueuses que l’on a aujourd’hui » a fait savoir le journaliste avant de poursuivre.

Pierre Ménès sans pitié avec l'équipe de France féminine

« J’en parlais avec Louisa (Necib) et je lui disais que pour moi, l’équipe dont elle faisait partie était infiniment supérieure à celle d’aujourd’hui. Notamment au milieu de terrain, en France tu n’as pas cette joueuse offensive. Je pense que cette équipe de France est à l’image de ce qu’est en train de devenir le foot féminin en France, elle est en régression » a analysé Pierre Ménès, estimant que le niveau des Bleues n’a plus rien à voir avec ce que l’on a connu par le passé en équipe de France. Alors même que la génération Wendie Renard n’a rien gagné non plus. C’est dire si l’ancien journaliste de Canal+ est sans pitié avec les Bleues, qui auront fort à faire pour se remettre de cette grosse désillusion.