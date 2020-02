EdF : La France de Mbappé fout les chocottes à Neymar

Dans : Equipe de France.

Cet été, l’Equipe de France disputera l’Euro tandis qu’en Amérique du Sud, on disputera la Copa America. Idéal pour préparer la Coupe du monde 2022…

En effet, ces deux compétitions vont servir de répétition générale dans l’optique du Mondial au Qatar, un objectif important dans la carrière de Neymar. Interrogé par le site de la FIFA, l’attaquant du Paris Saint-Germain a évoqué cette compétition, la plus belle de toutes pour un joueur de football, que la star de la Seleçao rêve bien évidemment de remporter afin d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du football brésilien. Confiant au vu de la qualité de l’effectif brésilien, Neymar s'est dit très optimiste pour la sélection auriverde.

« Nous sommes très forts. L’équipe est plus expérimentée, même si nous avons beaucoup de jeune. De plus, le staff, contrairement aux fois précédentes, n’a pas changé. La continuité facilitera notre travail et va augmenter nos chances au Qatar en 2022. Je suis très optimiste pour l’avenir de la Seleçao. Arthur, Everton, Richarlison, David Neres, Paqueta, Gabigol, Vinicius, Rodrygo, Reinier, tous ces joueurs sont très talentueux » a indiqué Neymar. Toutefois, le meneur de jeu du Brésil et du Paris Saint-Germain redoute l'Equipe de France, championne du monde en titre, emmenée par son partenaire en club, Kylian Mbappé.

« Le Brésil a une incroyable capacité à révéler des talents. Nos concurrents ? La France, la Belgique, l’Angleterre et l’Argentine » a indiqué Neymar, dithyrambique au sujet de son partenaire du PSG, Kylian Mbappé. « Kylian est un véritable phénomène. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. L’avoir comme partenaire est un immense honneur. Nous nous entendons très bien sur le terrain et en dehors aussi. Je l’aime ». Des propos qui feront plaisir au n°7 du Paris Saint-Germain même si à la Coupe du monde 2022, les deux amis seront adversaires…