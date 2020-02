PSG : Neymar adore Paris et Mbappé, mais préfère le Barça de Messi

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé au site de la FIFA, Neymar s’est montré élogieux envers le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Mais on devine que son aventure parisienne n’arrive pas encore à la hauteur de son passage au FC Barcelone.

L’époque où Neymar évoquait ouvertement la remontada est terminée. Réconcilié avec le Paris Saint-Germain et ses supporters, l’attaquant brésilien, qui fête ses 28 ans ce mercredi, profite de chaque sortie médiatique pour encenser le club de la capitale et son joyau Kylian Mbappé. « Kylian est un phénomène, a commenté le numéro 10 parisien. Il pourrait devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Jouer avec lui est un immense honneur. Nous nous comprenons parfaitement sur et hors du terrain. Je l'adore. »

Le PSG en progrès mais…

Malgré leur complicité redoutable, Neymar a quand même du mal à faire du PSG un favori en Ligue des Champions. D’ailleurs, l’ancien joueur de Santos estime que ce Paris version 2019-2020 n’est pas forcément la meilleure équipe qu’il ait connue. « Je ne dirais pas la plus forte, mais l'atmosphère est différente, a-t-il précisé. L'équipe a gagné en confiance, ce qui aide beaucoup au quotidien. »

Vous l’aurez compris, Neymar reste marqué par son passage au FC Barcelone, et par le trio « MSN » qu’il formait avec Luis Suarez et Lionel Messi, qu’il situe toujours au sommet. « Jouer aux côtés de Leo a été un pur bonheur. Nous nous sommes liés d'amitié. De tous les footballeurs que j'ai vus évoluer, Messi est le meilleur », a tranché le Parisien, dans une déclaration que certains interpréteront comme un nouvel appel du pied au Barça…