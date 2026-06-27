Dembélé ou Mbappé Ballon d'Or, la guerre n'aura pas lieu

Auteur d'un triplé de gala contre la Norvège, Ousmane Dembélé a rappelé à tous qu'il n'avait pas obtenu le Ballon d'Or par hasard. Mais à l'étranger, on est épaté de voir que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé s'entendent parfaitement avec la France, malgré cette possible concurrence à venir.

Qui remportera le Ballon d'Or si la France gagne la Coupe du Monde ? Mbappé et Dembélé s'en moquent ». Le constat ne vient pas d'une source interne à l'équipe de France ou de l'entourage des deux joueurs, mais d'un journaliste italien. Comme d'autres médias européens, TuttoMercato constate que là où la star française du Real Madrid et celle du ». Le constat ne vient pas d'une source interne à l'équipe de France ou de l'entourage des deux joueurs, mais d'un journaliste italien. Comme d'autres médias européens, TuttoMercato constate que là où la star française du Real Madrid et celle du PSG pourrait se livrer à une concurrence négative pour les Bleus, c'est tout le contraire qui se déroule. En réponse au début de Mondial fracassant de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a répondu en marquant face à l'Irak, mais surtout en signant un triplé fracassant face à la Norvège. A chaque fois, les deux attaquants vedettes des Bleus ont fêté cela de manière spontanée, et qui fait forcément plaisir à voir, sauf aux futurs adversaires de la France dans ce Mondial.

Mbappé et Dembélé unis pour la France

Pour Andrea Losepio, journaliste italien, tout cela est une formidable nouvelle pour l'équipe de France, car Dembélé et Mbappé ne sont pas lancés dans une course solitaire au Ballon d'Or. « Quand des stars atteignent le sommet, comme c'est le cas pour eux deux, étant donné qu'ils sont les figures emblématiques du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, le risque de conflit est toujours présent. Ce fut le cas au PSG avec Neymar, Messi et Mbappé (...) Qui remportera le Ballon d'Or si la France gagne la Coupe du Monde ? Nul ne le sait, même si Dembélé est (une fois de plus) le grand favori. Mais à en juger par leurs échanges pendant le match, tant verbaux que non verbaux, Mbappé et Dembélé semblent s'en moquer éperdument », estime notre confrère, qui rajoute qu'avec son effectif offensif actuel les Bleus ressemblent au meilleur Brésil.

Pour Elton Mokolo, il est clair que les deux stars françaises n'ont que faire de la bataille possible pour le Ballon d'Or et que seule la victoire dans ce Mondial les motive. « Dembélé et Mbappé peuvent coexister. C'est leur cinquième match ensemble cette saison. Il y a une montée en puissance de ces deux joueurs. Sur la phase de groupes, Mbappé et Dembélé ont 4 buts chacun. On ne partage pas, on est ensemble », fait remarquer le consultant, qui se réjouit de voir que les intérêts de la France passent avant ceux de chacun des deux candidats au Ballon d'Or. Vendredi soir, après la victoire des Bleus, Kylian Mbappé n'a pas oublié de mettre en valeur l'attaquant du PSG sur les réseaux sociaux, preuve ultime que l'union fait la force.