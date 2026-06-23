Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

Equipe de France23 juin , 21:53
parCorentin Facy
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La Fédération française de football annonce ce mardi le décès de la mère de Didier Deschamps. Une terrible nouvelle pour le sélectionneur des Bleus, lequel va immédiatement rentrer en France.
Terrible nouvelle pour Didier Deschamps et pour l’équipe de France. Quelques heures seulement après le beau succès des Bleus face à l’Irak en deuxième match de la phase de groupe, la Fédération française de football a annoncé le décès de la mère de Didier Deschamps. Logiquement touché et éprouvé par ce terrible drame familial, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a déjà quitté les Etats-Unis pour rejoindre sa famille et assister aux obsèques de sa maman.
Dans cette terrible épreuve, Didier Deschamps peut néanmoins compter sur le soutien de son staff technique, qui assurera l’intérim en son absence pour le match face à la Norvège vendredi soir dans le cadre du dernier match de la phase de groupe. La FFF précise dans un communiqué que Philippe Diallo a accepté la demande de Didier Deschamps de confier la responsabilité de l’équipe à son adjoint historique Guy Stéphan en son absence. L’instance explique également que l’ensemble du groupe de joueurs est très affecté par cette disparition.
Reste maintenant à savoir si malgré sa peine et son deuil, Didier Deschamps fera son grand retour pour le 16e de finale que l’équipe de France aura à disputer. Si la France termine première de son groupe, ce sera le mardi 30 juin à 23h (heure française).
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Derniers commentaires

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Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣

Portugal : « Je suis de retour », Cristiano Ronaldo montre les muscles

attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.

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