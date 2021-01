EdF : L'Euro sera plus fort que le Covid, Deschamps l'annonce

Dans : Equipe de France.

En raison de la crise sanitaire, des doutes persistent sur la tenue de grands événements sportifs prévus cet été tels que les Jeux Olympiques ou encore l’Euro.

Initialement prévu en 2020, le championnat d’Europe de football a été reporté à l’été 2021. Un événement attendu par les observateurs du ballon rond, notamment en France, qui fera partie des grands favoris. Interrogé au sujet d’un possible report de l’Euro en raison de la pandémie de Covid-19, Didier Deschamps s’est montré extrêmement confiant au micro de BFM TV. Pour le sélectionneur des Bleus, il n’y a aujourd’hui pas de doutes quant à la tenue de cet événement, bien que le format de la compétition soit incertain.

« Il aura lieu. Aujourd’hui, on sait le format. Est-ce que ce sera ce format-là ? Je l’espère. Je ne parle pas du fait d’avoir du public ou de ne pas avoir de public. Aujourd’hui, il est prévu sur 12 pays. C’est en juin, je ne sais pas et je ne veux pas m’immiscer. Il y a une instance qui décide, c’est l’UEFA. Aujourd’hui, c’est prévu comme ça. Ils acteront le plus tard possible parce que malheureusement dans la situation où on vit, se projeter, c’est impossible. Il aura lieu, ça j’en suis convaincu. Dans quelles conditions et comment, il n’y a aucune certitude aujourd'hui » a expliqué Didier Deschamps, convaincu que l’Euro 2021 aura lieu mais qui refuse de miser son salaire sur le format de la compétition et notamment sur le fait que la compétition se déroule à travers plus de dix pays européens comme c’est actuellement prévu.