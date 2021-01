FFF : Noël Le Graët se présente, Deschamps aux anges

Dans : Equipe de France.

D’ici à jeudi, Noël Le Graët devrait officialiser sa candidature à la présidence de la Fédération Française de Football.

A en croire les informations obtenues par Le Parisien, l’actuel président de la FFF annoncera ce jeudi lors d’un comité exécutif qu’il est candidat à sa propre succession, à quelques jours du dépôt des candidatures le 11 février prochain. Le Breton sera opposé à Frédéric Thiriez et à Michel Moulin, particulièrement actifs dans les médias depuis quelques jours.

De son côté, Didier Deschamps sera ravi d’apprendre que Noël Le Graët se porte candidat. Dans une interview accordée au Figaro ce week-end, le sélectionneur des Bleus n’avait pas caché son attachement au dirigeant breton de 79 ans. « Ce serait une très bonne chose, je ne vais pas dire pour moi, car ce serait égoïste de ma part, mais pour le football français. Ce n'est un secret pour personne, j'apprécie beaucoup mon président. Regardez où était la FFF avant son arrivée et où elle est aujourd'hui. On peut toujours faire plus, mais il faut aussi reconnaître le travail effectué. A travers les équipes nationales et le football amateur » expliquait en autre Didier Deschamps, fervent supporter de Noël Le Graët.