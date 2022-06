EdF : L'aveu inattendu sur le point faible de Kylian Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé déjà au sommet de son art ? Non pour Guy Stéphan, le sélectionneur adjoint de l'équipe de France, qui estime que le buteur des Bleus et du PSG peut encore s'améliorer.

Adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan aura pour une fois les honneurs du protocole ce vendredi soir à l’occasion du match entre la France et le Danemark, en Ligue des Nations. Le technicien ne va pas révolutionner le jeu des Bleus, et reprendra le 3-4-3 cher au sélectionneur pour cette rencontre face à une formation européenne redoutable, solide et joueuse. Pour faire sauter le verrou danois, l’équipe de France pourra compter sur son attaque désormais habituelle composée de Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. En grande forme en cette fin de saison, l’attaquant du PSG est intenable, et ses défauts sont rares.

Un pied gauche difficilement criticable

Même son pied gauche suscite l’admiration de Guy Stéphan, comme il l’a confié dans Le Parisien. « Il est moins bon que son pied droit mais meilleur que le pied droit de quelques attaquants de Ligue 1. Il est très habile des deux pieds. Il a une préférence pour le droit », a glissé l’adjoint de Didier Deschamps, qui a fini par trouver un défaut à Kylian Mbappé. Un domaine où le champion du monde 2018 n’a pas encore vraiment réussi à s’améliorer pendant les matchs, alors qu’il impressionne visiblement à l’entrainement. « Il était déjà fort en 2018. Il avait 19 ans et demi et il était champion du monde. Il est devenu encore plus fort. Sa marge de progression est difficilement quantifiable. Il n’a pas marqué sur coup franc cette année, à ma connaissance. Mais il n’a pas dû en tirer beaucoup, avec Leo Messi et Neymar. Alors qu’il en est capable. Je l’ai vu aux entraînements mettre des coups francs magnifiques », a livré Guy Stéphan, qui imagine Kylian Mbappé détrôner Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France à 28 ans seulement. Pour le moment, cela peut paraitre lointain, mais cette marque pourrait se rapprocher si en effet, l’attaquant du PSG commençait à mettre les coup-francs pour augmenter encore sa panoplie déjà impressionnante.