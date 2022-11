EdF : L’Australie fait deux victimes dans la compo

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pas totalement satisfait après la victoire contre l’Australie (4-1) mardi, Didier Deschamps avait noté quelques difficultés sur le côté droit. Résultat, le sélectionneur de l’équipe de France a changé ses plans pour affronter le Danemark samedi.

Didier Deschamps a annoncé la couleur en conférence de presse. Mécontent de sa défense sur certaines situations contre l’Australie, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas digéré les erreurs commises sur le côté droit. Le technicien a donc été interrogé sur de potentiels changements sur ce couloir avant le match contre le Danemark samedi (17h). « Je peux tout faire », a prévenu l’ancien coach de la Juventus Turin.

Des failles sur le côté droit

« Contre l'Australie, en plus du but encaissé, il y a trois situations où on doit mieux faire, a-t-il souligné. C'est peut-être trop mais ce n'est pas énorme non plus. Ensuite, chacun aura son ressenti en disant peut-être "ce n'est que l'Australie"... Mais cela demande des ajustements. Sur une action, cela peut être le placement d'un seul joueur. Évidemment, il y a des choses qu'on peut améliorer, même si on a montré beaucoup de qualité offensive. » Concerné, l’ailier Ousmane Dembélé ne subira aucune conséquence.

Lors de la dernière séance d'entraînement, à huis clos, effectuée par les Bleus avant leur match contre le Danemark, Jules Koundé a occupé le poste de latéral droit à la place de Benjamin Pavard. Raphaël Varane va aussi intégrer le onze. https://t.co/VmZEm8ECPL #FRADAN pic.twitter.com/BAXqGLV8vH — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 25, 2022

D’après L’Equipe et d’autres sources ayant assisté à la mise en place tactique, le joueur du FC Barcelone gardera sa place dans le onze face aux Danois. En revanche, Benjamin Pavard, lui, prendra place sur le banc des remplaçants. C’est effectivement Jules Koundé qui évoluera à ce poste de latéral droit qu’il n’affectionne pas particulièrement. A ses côtés, le défenseur central Raphaël Varane, remis de sa blessure, réintègrera l’équipe à la place d’Ibrahima Konaté. Didier Deschamps devrait donc se contenter de deux changements par rapport à l’entrée en lice dans cette Coupe du monde.

La compo probable des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.