EDF : Kylian Mbappé, Walid Acherchour dit les termes

Bien parti pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde, Kylian Mbappé est déchainé dans ce Mondial.

Avec deux doublés contre la Suède et le Sénégal, l’attaquant français marque les esprits. Toujours aussi injouable quand le niveau de jeu s’élève, du moins avec le maillot bleu sur les épaules, le capitaine de l’équipe de France a remporté une Coupe du monde, a été finaliste d’une deuxième, et se retrouve encore parmi les favoris pour sa troisième participation.

2026 pour l'histoire avec Mbappé ?

Pour Walid Acherchour, le débat est ouvert pour le plus grand joueur français de tous les temps avec un tel niveau affiché au rendez-vous de la planète football.

« Il n'y a rien aujourd'hui, à part faire de la nostalgie, qui nous empêche de mettre Kylian Mbappé à la hauteur de Michel Platini et de Zinédine Zidane dans l'histoire de l'équipe de France. Ce qu'il a réalisé sur les trois dernières Coupe du monde, en termes d'efficacité, de statistiques, d'empreinte, d'impact, d'image, pour moi, c'est un joueur qui est à la hauteur des deux. Il y a un moment, il ne faut pas déconner. Il faut se rendre compte de ce qu'est Kylian Mbappé en équipe de France et dans cette compétition qu'est la Coupe du monde. Et ce n'est pas fini, il y a une deuxième partie de compétition qui peut être encore plus grandiose. Mais je pense que 2018, 2022 et déjà 2026, ce qu'il réalise dans cette édition, ça le met à la hauteur de ces mecs-là si on parle d'accomplissement sportif », a prévenu Walid Acherchour sur les ondes de l’After Foot sur RMC.

La Coupe du monde qui bat actuellement son plein permettra certainement de tourner une page de l’histoire, car ce sera normalement la dernière pour des joueurs comme Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Mais en cas de succès des Bleus, cela pourrait marquer l’histoire de Kylian Mbappé et le propulser au sommet des joueurs français de tous les temps, et parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du football.