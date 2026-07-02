EDF : Kylian Mbappé, Walid Acherchour dit les termes

EDF : Kylian Mbappé, Walid Acherchour dit les termes

Equipe de France02 juil. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Bien parti pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde, Kylian Mbappé est déchainé dans ce Mondial.
Avec deux doublés contre la Suède et le Sénégal, l’attaquant français marque les esprits. Toujours aussi injouable quand le niveau de jeu s’élève, du moins avec le maillot bleu sur les épaules, le capitaine de l’équipe de France a remporté une Coupe du monde, a été finaliste d’une deuxième, et se retrouve encore parmi les favoris pour sa troisième participation.

2026 pour l'histoire avec Mbappé ?

Pour Walid Acherchour, le débat est ouvert pour le plus grand joueur français de tous les temps avec un tel niveau affiché au rendez-vous de la planète football.
« Il n'y a rien aujourd'hui, à part faire de la nostalgie, qui nous empêche de mettre Kylian Mbappé à la hauteur de Michel Platini et de Zinédine Zidane dans l'histoire de l'équipe de France. Ce qu'il a réalisé sur les trois dernières Coupe du monde, en termes d'efficacité, de statistiques, d'empreinte, d'impact, d'image, pour moi, c'est un joueur qui est à la hauteur des deux. Il y a un moment, il ne faut pas déconner. Il faut se rendre compte de ce qu'est Kylian Mbappé en équipe de France et dans cette compétition qu'est la Coupe du monde. Et ce n'est pas fini, il y a une deuxième partie de compétition qui peut être encore plus grandiose. Mais je pense que 2018, 2022 et déjà 2026, ce qu'il réalise dans cette édition, ça le met à la hauteur de ces mecs-là si on parle d'accomplissement sportif », a prévenu Walid Acherchour sur les ondes de l’After Foot sur RMC.
La Coupe du monde qui bat actuellement son plein permettra certainement de tourner une page de l’histoire, car ce sera normalement la dernière pour des joueurs comme Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Mais en cas de succès des Bleus, cela pourrait marquer l’histoire de Kylian Mbappé et le propulser au sommet des joueurs français de tous les temps, et parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du football.
Articles Recommandés
Espagne Autriche Les Compos 21h00 Sur M6 Et Bein Sports 1
Mondial 2026

Espagne - Autriche : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Le Double Pour John Textor Botafogo Le Vire Aussi
OL

Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

Tv Portugal Croatie A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Portugal - Croatie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Lom Recoit Une Offre Pour Greenwood Ce Nest Pas La Roma
OM

L'OM reçoit une offre pour Greenwood, ce n'est pas la Roma

Fil Info

02 juil. , 19:40
Espagne - Autriche : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)
02 juil. , 19:30
Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi
02 juil. , 19:07
TV : Portugal - Croatie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
02 juil. , 18:30
L'OM reçoit une offre pour Greenwood, ce n'est pas la Roma
02 juil. , 18:15
Duranville signe à l’OL, et c’est original
02 juil. , 18:00
Le PSG et le Barça se battent pour un défenseur d’Arsenal
02 juil. , 17:30
Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite
02 juil. , 17:00
Rennes va chercher un avant-centre de Premier League pour 25 ME
02 juil. , 16:45
Allemagne : Klopp pousse Nagelsmann à la démission

Derniers commentaires

OM : McCourt règle un transfert américain à 45 ME

Je prefererais carrement qu'on le garde

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

dès qu'on prononce le nom de Zeroual, il y a beaucoup de marseillais qui ont les poils hérissés, peut-être que lui aussi, il pourrait se demander pourquoi et se remettre un peu en question non ?

Duranville signe à l’OL, et c’est original

Donc 10: transfert en quelques jours... Et vous venez pavaner sur les articles de l'OM. Bande de trolls,ya que sur foot 01 que vous existé

Espagne - Autriche : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

l'Autriche va marquer en premier et l'Espagne va marquer deux buts dans les arrêts de jeu

Le doublé pour John Textor, Botafogo le vire aussi

Si, le n° 33.

Le Double Pour John Textor Botafogo Le Vire Aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading