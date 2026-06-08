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EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Equipe de France08 juin , 23:19
parCorentin Facy
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Décevant contre la Côte d’Ivoire il y a quatre jours, Kylian Mbappé a encore paru en difficulté face à l’Irlande du Nord ce lundi malgré le succès de la France (3-1). Inquiétant à huit jours du premier match de Coupe du monde.
Battue par la Côte d’Ivoire jeudi soir à Nantes, l’équipe de France se devait de réagir face à l’Irlande du Nord, à une semaine du match face au Sénégal à la Coupe du monde. Les Bleus n’ont pas tout bien fait mais ils ont eu le mérite de l’emporter grâce à un triplé du phénoménal Michael Olise (3-1). Un succès qui n’a pas permis en revanche à Kylian Mbappé de se mettre en évidence. Comme face aux Ivoiriens, l’attaquant du Real Madrid a été aligné dans l’axe. Cette fois, il était soutenu par Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Michael Olise.
Et malgré cette attaque de feu sur le papier, le capitaine des Bleus n’a pas marqué. Maladroit sur plusieurs occasions et plutôt emprunté dans le jeu, le meilleur buteur français inquiète. « J’ai trouvé Mbappé en difficulté. Quand t’as autant de playmaker dans ton équipe, tu te dois de rester plus haut, multiplier les appels, être présent dans la surface. Quand il décroche, il freine le jeu plus qu’autre chose, il a eu beaucoup de déchets dans ses passes » a notamment analysé Najim Medini du Winamax FC sur X. Sur les réseaux sociaux, les supporters français ont eux aussi pointé du doigt la performance décevante de Kylian Mbappé.

Le rendement de Mbappé inquiète

« On peut pas défendre Mbappé sur ce genre de match. La nouvelle génération en équipe de France est entrain de le manger tout cru », « Dembélé est totalement gêné par Mbappé, Olise peut pas revenir dans l’axe parce qu’il y a déjà Mbappé qui décroche et Dembélé », « Mbappé ralentit tellement le jeu, souvent à l’envers, beaucoup de déchet » ou encore « Mbappé est entrain de montrer au monde entier qu'il est le point FAIBLE de l'équipe, c'est lunaire » peut-on lire sur X, où certains supporters français commencent déjà à perdre patience avec Kylian Mbappé.
La France aura pourtant besoin de son capitaine pour réaliser une grande Coupe du monde, et l’avant-centre du Real Madrid aura certainement à coeur de faire taire ses détracteurs aux Etats-Unis à partir de la semaine prochaine.

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Derniers commentaires

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Allez demander à Mbappé ,olisé et cherki de défendre des la perte du ballon . Tu attendra la fin du match pour rien .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Il ne court jamais . 80% du temps il marche . Et quand il est sollicité,il démarre à contre nature ,s'arrête ,ralentit le jeu et arrive à feinter ses propres coéquipiers. C'est un poids pour le moment .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

joueur exceptionnel dans les derniers mètres meme s'il ne fait aucun effort défensif (surtout contre ce type d'équipe qu'il prend un peu à la légère) mais j'ai parfois l'impression quil "dérange" ces coéquipiers par son placement lorsqu'il revient dans le cœur du jeu pour avoir le ballon. je m'explique : ce soir Dembele ou Cherki ou Olise ou Doué n'ont souvent pas pu développer leur jeu car Kyky, suivi par un ou deux défenseurs, bouchait les espaces libres dans lesquels ils auraient pu s'engager, au lieu de libérer les espaces justement. le meilleur attaquant du monde certainement, mais son envie de marquer empêche parfois les autres de jouer à leur niveau (mais difficile de mettre ce mec sur le banc tant son efficacité est immense).

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Pas étonnant que tu sois admiratif de l'Equipe21. Mdr

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Les "dits" journaliste de l'Equipe21 sont des clowns qui ne racontent que des conneries pour faire de l'audimat. Actuellement... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait aucune chance de pouvoir espérer vouloir remporter une autre Coupe du Monde. Bien sûr que toute l'équipe est importante avec d'excellents joueurs... mais ce sont les joueurs d'exceptions tel que Kylian Mbappé qui font la différence dans une Coupe du Monde. Je suis sûr que durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va être l’un des meilleurs joueurs de la compétition si ce n’est le meilleur. Par contre… on remarquera que les petites gens de l’Equipe21 ferment leur gueule pour la prestation invisible du Ballon d’or. ^^

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
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3
LOSC Lille
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4
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5934178959509
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9
Lorient
45341112114851-3
10
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Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
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233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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