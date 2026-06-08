EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Décevant contre la Côte d’Ivoire il y a quatre jours, Kylian Mbappé a encore paru en difficulté face à l’Irlande du Nord ce lundi malgré le succès de la France (3-1). Inquiétant à huit jours du premier match de Coupe du monde.

Battue par la Côte d’Ivoire jeudi soir à Nantes, l’équipe de France se devait de réagir face à l’Irlande du Nord, à une semaine du match face au Sénégal à la Coupe du monde. Les Bleus n’ont pas tout bien fait mais ils ont eu le mérite de l’emporter grâce à un triplé du phénoménal Michael Olise (3-1) . Un succès qui n’a pas permis en revanche à Kylian Mbappé de se mettre en évidence. Comme face aux Ivoiriens, l’attaquant du Real Madrid a été aligné dans l’axe. Cette fois, il était soutenu par Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Et malgré cette attaque de feu sur le papier, le capitaine des Bleus n’a pas marqué. Maladroit sur plusieurs occasions et plutôt emprunté dans le jeu, le meilleur buteur français inquiète. « J’ai trouvé Mbappé en difficulté. Quand t’as autant de playmaker dans ton équipe, tu te dois de rester plus haut, multiplier les appels, être présent dans la surface. Quand il décroche, il freine le jeu plus qu’autre chose, il a eu beaucoup de déchets dans ses passes » a notamment analysé Najim Medini du Winamax FC sur X. Sur les réseaux sociaux, les supporters français ont eux aussi pointé du doigt la performance décevante de Kylian Mbappé.

Le rendement de Mbappé inquiète

« On peut pas défendre Mbappé sur ce genre de match. La nouvelle génération en équipe de France est entrain de le manger tout cru », « Dembélé est totalement gêné par Mbappé, Olise peut pas revenir dans l’axe parce qu’il y a déjà Mbappé qui décroche et Dembélé », « Mbappé ralentit tellement le jeu, souvent à l’envers, beaucoup de déchet » ou encore « Mbappé est entrain de montrer au monde entier qu'il est le point FAIBLE de l'équipe, c'est lunaire » peut-on lire sur X, où certains supporters français commencent déjà à perdre patience avec Kylian Mbappé.

La France aura pourtant besoin de son capitaine pour réaliser une grande Coupe du monde, et l’avant-centre du Real Madrid aura certainement à coeur de faire taire ses détracteurs aux Etats-Unis à partir de la semaine prochaine.