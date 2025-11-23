ICONSPORT_277847_0034

Edf : Kylian Mbappé a son chouchou chez les Bleus

Equipe de France23 nov. , 20:20
par Nathan Hanini
L’équipe de France a refermé son chapitre de l’année 2025 la semaine passée. La formation de Didier Deschamps est désormais tournée vers la Coupe du monde 2026 avec une arme principale, Michael Olise.
L’équipe de France a profité de cette trêve internationale de novembre pour valider son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus vivront le dernier mondial de leur sélectionneur l’été prochain. Mais cette Coupe du monde 2026 sera également la première de Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich n’en finit plus d’étonner ses coéquipiers. En forme du côté de la Bundesliga (neuf buts et dix passes décisives en 18 matchs TCC), le Français de 23 ans sera l’un des atouts principaux de l’équipe de France l’été prochain sur le front offensif.

Olise fait l’unanimité

Sur Téléfoot, plusieurs joueurs des Bleus se sont exprimés sur l’ailier du Bayern Munich. C’est le cas de Manu Koné. Le joueur de L’AS Roma énumère les qualités de son partenaire de sélection. « Sa qualité technique, sa finesse, il voit des choses que les autres ne voient pas. Il fait partie de cette catégorie-là. Par sa patte gauche, par ses passes décisives, ses buts, il aide beaucoup l’équipe. Je pense que dans son club à Munich, c'est pareil, il fait partie des grands, » explique-t-il. Même son de cloche pour Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus salue l’adaptation du joueur du Bayern Munich. « Il s’imprègne d’une culture assez nouvelle pour lui, parce qu’il a grandi en Angleterre. Et c’est tout à son honneur, car cela montre l’investissement. Ça montre qu’il a vraiment envie de porter ce maillot, gagner le cœur des français et de laisser une trace en équipe de France », explique le joueur du Real Madrid. Désormais, Michael Olise sera attendu sur une grande compétition avec les Bleus avec l’objectif d’accrocher une troisième étoile.

