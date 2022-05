EdF : Kolo Muani a aussi gagné le cœur de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Récent vainqueur de la coupe de France avec Nantes, Randal Kolo Muani fait une grande saison et cela n'a pas échappé à Didier Deschamps. L'international espoir vient d'être présélectionné pour la première fois chez les A.

Tout s'accélère pour Randal Kolo Muani. L'attaquant de 23 ans vient de remporter son premier trophée en soulevant le coupe de France samedi dernier avec Nantes face à Nice. Dans quelques semaines, il quittera son club formateur pour rejoindre l'Allemagne et l'Eintracht Francfort et découvrira peut-être même la Ligue des champions en cas de succès des Allemands en Ligue Europa. Une trajectoire logique pour cet attaquant rapide et efficace qui a inscrit 13 buts dont 12 en Ligue 1 cette saison avec les Canaris. Des performances qui pourraient aussi écrire le début de son histoire internationale.

Kolo Muani, présélectionné en Bleus pour juin prochain

En effet, selon les informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani figure sur la liste des joueurs présélectionnés par Didier Deschamps en Equipe de France. Parmi ces joueurs, 23 figureront sur la liste du sélectionneur pour le rassemblement de juin prochain et la Ligue des Nations. Il s'agit d'une première pour le jeune natif de Villepinte.

Si cela n'est pas un gage de jouer prochainement en Equipe de France, c'est le signe que les performances du Nantais ont tapé dans l'œil de Didier Deschamps. Parmi les autres présélectionnés, figure aussi le partenaire de Kolo Muani chez les Canaris, Alban Lafont. Preuve que la route pour les Bleus est encore longue, le portier du FC Nantes accumule les présélections depuis quelques temps sans avoir réussi à intégrer les 23. Mais, si Kolo Muani confirme notamment en Bundesliga, la porte de Clairefontaine ne restera pas close éternellement.