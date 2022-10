EdF : Kanté après Pogba, les Bleus maudits ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Absent depuis près de deux mois et forfait pour le dernier rassemblement des Bleus, Ngolo Kanté n’a toujours pas fait son grand retour.

Mardi soir, Chelsea affronte l’AC Milan à San Siro dans l’un des gros chocs de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Une affiche pour laquelle les Blues ne pourront toujours pas compter sur Ngolo Kanté. En effet, l’international français est toujours blessé aux ischio jambiers, un pépin que le milieu défensif de Chelsea et de l’Equipe de France traine depuis deux mois. Et l’inquiétude grandit pour Didier Deschamps à un mois de la Coupe du monde au Qatar car selon Graham Potter, successeur de Thomas Tuchel à Chelsea, Ngolo Kanté n’est toujours pas sur le chemin du retour. Une information inquiétante pour la France alors que Paul Pogba, l’autre milieu de terrain habituellement titulaire en Equipe de France est lui aussi à l’infirmerie après une opération du genou.

Kanté plus que jamais incertain pour le Mondial ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N'Golo Kanté (@nglkante)

« N'Golo a eu une réaction lors d'un entraînement, donc on attend plus d'informations là-dessus. Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera » a lancé l’entraîneur de Chelsea en conférence de presse avant le déplacement des Blues à Milan. De son côté, le site internet du club londonien s’est voulu rassurant en expliquant dans un communiqué médical que la « convalescence de Kanté est gérée de façon très prudente après sa blessure aux ischios au mois d’août ». Reste que pour l’heure, c’est surtout l’inquiétude qui est de mise dans les rangs de Chelsea mais surtout dans ceux de l’Equipe de France à un mois de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. D’autant plus que, le dernier rassemblement l’a prouvé, le réservoir tricolore n’est pas si profond que cela au milieu de terrain. Pour l’heure, hormis Aurélien Tchouaméni, personne n’émerge pour compenser d’éventuels forfaits de Pogba et de Kanté. La France peut donc trembler…