EdF : Jules Koundé sort sur blessure et pousse un coup de gueule

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps est désormais en sueur chaque semaine et chaque week-end.

Le sélectionneur des Bleus voit ses joueurs enchainer les pépins physiques plus ou moins graves, et cela perturbe forcément la préparation du rendez-vous au Qatar, qui débutera désormais dans une poignée de semaines. C’est au tour de Jules Koundé de faire une belle frayeur au Barça et aux Bleus, alors que la France pourrait déjà devoir se passer de Raphaël Varane, voire de Lucas Hernandez. Le défenseur barcelonais est sorti pendant le match à Valence, en raison d’une blessure à la cuisse.

Un calendrier démentiel, Koundé agacé

Toutefois, Xavi s’est montré quelque peu rassurant après la rencontre : « Pour Jules Koundé, cela ressemble à une gêne, pas à une blessure », a livré l’entraineur du FC Barcelone. Jules Koundé a mis ce pépin sur le coup d’une « surcharge » et a fait savoir qu’il n’était pas inquiet, même si le signal n’est pas forcément rassurant à l’heure où les matchs vont encore s’enchainer jusqu’à la fin des rencontres. « Ils devraient penser un peu plus aux joueurs. Il y a beaucoup de matches. On est en train de glisser sur un chemin un peu fou, à vouloir jouer autant de matches... Mais ceux d'en haut ne s'inquiètent pas visiblement », a balancé l’ancien bordelais, excédé de voir que les semaines à trois matchs se multipliaient depuis la reprise du championnat afin de caser la Coupe du monde et de finir la saison dans les temps.