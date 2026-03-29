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L'OM lance l'assaut pour Gabriel Martinelli

OM29 mars , 15:00
parNathan Hanini
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Après un hiver mouvementé, l’Olympique de Marseille reste en lice pour atteindre son objectif de terminer dans le top 3 en Ligue 1 cette saison. Le board olympien doit également anticiper l’été et le mercato afin de relancer un nouveau cycle. Dans ce cadre, le club de la cité phocéenne garde un œil sur un attaquant d’Arsenal.
Après quelques semaines tumultueuses, l’Olympique de Marseille tente de retrouver du calme en cette fin de saison. Le club de la cité phocéenne est toujours en lice pour terminer dans le top 3 en Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Une nécessité pour Habib Beye afin de convaincre certaines signatures cet été pour renforcer son effectif. Un mercato estival qui commence déjà à se préparer en coulisses. Selon la presse britannique, l’OM scrute la situation de Gabriel Martinelli du côté d’Arsenal.

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L’OM n’est pas seul sur le dossier Gabriel Martinelli

C’est le média Team Talk qui dévoile l’information ce dimanche. L’ailier brésilien des Gunners est en partance d’Arsenal cet été. En fin de contrat en 2027, Gabriel Martinelli n’aurait pas l’intention de prolonger son bail du côté de Londres selon la presse britannique. Arsenal va donc décider de se séparer du joueur dès cet été. Avec seulement 30% des minutes jouées cette saison en Premier League, l’international brésilien a reculé dans la hiérarchie de Mikel Arteta.
Cependant l’OM n’est pas en pole pour l’accueillir. Toujours selon Team Talk, l’Atletico Madrid est le club le plus avancé sur le dossier. « Martinelli suscite un vif intérêt à travers le continent, le RB Leipzig et Marseille semblant également suivre de près sa situation, » écrit le média britannique. L’Olympique de Marseille cherche donc à renforcer son secteur offensif l’an prochain. Du côté de Madrid, le départ ou non de Julian Alvarez sera également à prendre en compte concernant une potentielle arrivée de Gabriel Martinelli même si les deux dossiers ne sont pas liés.
G. Martinelli Silva

G. Martinelli Silva

BrazilBrésil Âge 24 Attaquant

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