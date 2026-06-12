Officiel : Lille recrute un entraîneur lyonnais

Le LOSC a officialisé sur son site internet la signature de Rémy Vercoutre, ancien joueur puis entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais.

« Dans la continuité de la nomination annoncée de Davide Ancelotti, le staff technique du LOSC pour la saison 2026-2027 continue de se préciser. Le Club annonce aujourd’hui la nomination de Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur adjoint en charge des gardiens. Originaire du Nord, le technicien de 45 ans intègre le vestiaire lillois » écrit le club nordiste sur son site internet.

« Sa riche expérience en tant que joueur puis entraîneur, associée à son expertise du haut niveau, conduisent aujourd’hui Rémy Vercoutre à venir enrichir le staff technique du LOSC. Il y sera en charge de l’accompagnement, du développement et de l’optimisation des performances des gardiens de l’effectif professionnel » conclut le LOSC dans son communiqué.