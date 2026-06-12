Officiel : Lille recrute un entraîneur lyonnais

Ça vaut guère plus en réalité
Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾
Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
30 millions ?? Sérieux ?
ça va être dur, on verra bien
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𝑹𝒆́𝒎𝒚 𝑽𝒆𝒓𝒄𝒐𝒖𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒈𝒂𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏𝒔 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🧤 Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur adjoint en charge des gardiens ✍️ Le communiqué ➡️shorturl.at/d4WWq