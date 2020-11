EdF : Guardiola, Euro 2021… Koundé voit grand

Dans : Equipe de France.

Toujours très bon sous le maillot du FC Séville, Jules Koundé a de grands objectifs pour le futur, et notamment en équipe de France.

Transféré de Bordeaux à Séville pour 25 millions d’euros durant l’été 2019, Jules Koundé a rapidement trouvé ses marques en Liga. Titulaire indiscutable dans la charnière centrale de Julen Lopetegui, le joueur de 22 ans s’impose comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste. De quoi lui ouvrir bientôt les portes d’un gros bras d’Europe. Ce qui a déjà failli être le cas l’été dernier, quand Manchester City a fait le forcing pour le sortir d’Espagne, en vain… Mais la porte qu’il aimerait bien ouvrir le plus rapidement possible, c’est plutôt celle de l’équipe de France A. Cadre des Espoirs, Koundé a en tout cas de grands objectifs dans les mois à venir.

« Que Séville demande plus de 55 millions d’euros pour moi, c'est flatteur. Ils savent que je travaille beaucoup et que je peux encore m'améliorer. C’est pour ça qu'ils ont décliné. L’intérêt de Man City au mercato ? Oui, j'ai parlé avec Pep Guardiola. Je l'ai eu au téléphone. On a discuté en espagnol. Ça c'est bien passé. J'étais intéressé d'y aller. J'avais des garanties pour jouer. Mais cela ne s'est pas fait. Mon objectif, c'est l'Euro 2021. Ça l'était déjà l'année dernière avant que le tournoi ne soit reporté. C'est quelque chose qui me ‘drive’. C'est ce pourquoi je lutte. C’est le must. C’est quelque chose qui me doit guider chaque jour », a confié, sur Canal+, Koundé, qui espère bousculer la concurrence, menée par Varane, Zouma ou Upamecano, dès mars 2021, date du prochain rassemblement des Bleus.