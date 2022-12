EdF : Griezmann et les Bleus, il veut une réponse claire

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a échoué de peu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et après cette compétition riche en émotions, quelques questions commencent à se poser...

Il faudra sans doute encore pas mal de temps pour digérer l'échec de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais déjà, des questions se posent et devront être répondues. Alors que son contrat expire à la fin de l'année, Didier Deschamps n'a toujours pas donné sa réponse concernant une prolongation éventuelle. Des joueurs n'ont également pas donné de certitudes concernant leur avenir avec l'équipe de France. C'est le cas d'Olivier Giroud, d'Hugo Lloris ou encore d'Antoine Griezmann. Car pour certains observateurs, les Bleus devront avoir un nouveau cap fixé pour savoir dans quelle direction ils doivent aller pour préparer l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. Pour Anthony Tobelem, le cas Antoine Griezmann sera très important.

Les Bleus, quel avenir ?

Nous espérions vous offrir une fin différente aujourd'hui...



𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 à tous pour votre 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 depuis le début de la Coupe du Monde 🇫🇷💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IfCvF2XurN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet exprimé ses doutes sur le joueur de l'Atlético mais également sur d'autres postes importants. « Marcus Thuram et Kolo Muani, ça peut être les joueurs d'un match, même s'ils sont très prometteurs, cela demande encore confirmation. Upamecano, Konaté, ce sont des joueurs qui ont fait une belle Coupe du monde. C'est du solide. Nkunku va jouer à Chelsea. On a déjà des certitudes sur eux. Mais quel avenir pour Griezmann ? Son envie de continuer va faire découler beaucoup de choses. Il nous manque un stratège. Mbappé n'est pas un organisateur mais un finisseur. Pas sûr que Nkunku puisse endosser ce rôle. Et le poste de latéral droit reste un gros problème. Il faudra avoir des réponses rapidement. Deschamps montre qu'il reste l'homme de la situation. Il ne faut pas opposer Zidane à Deschamps », a notamment indiqué Anthony Tobelem, qui espère que l'équipe de France apportera très vite des réponses. Les prochains jours devraient nous en dire plus, alors que Didier Deschamps rencontrera ses dirigeants. Selon certains échos, le sélectionneur des Bleus souhaiterait un contrat à long terme.